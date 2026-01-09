Le directeur général de ConocoPhillips participera à la réunion de la Maison Blanche vendredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ConocoPhillips COP.N a déclaré jeudi que son président-directeur général Ryan Lance participerait à une réunion à la Maison Blanche vendredi et qu'il surveillait l'évolution de la situation au Venezuela et ses "implications potentielles pour l'approvisionnement et la stabilité de l'énergie mondiale."

Le président américain Donald Trump a prévu de rencontrer les dirigeants des principales compagnies pétrolières à la Maison Blanche vendredi pour discuter des moyens d'augmenter la production de pétrole du Venezuela.

Des représentants d'Exxon Mobil XOM.N , de ConocoPhillips et de Chevron CVX.N - les trois principales compagnies pétrolières américaines - seraient présents à la réunion, a déclaré une source à Reuters mercredi.

Chevron est la seule grande compagnie pétrolière américaine qui opère actuellement dans les champs pétrolifères du Venezuela, bien qu'Exxon Mobil et ConocoPhillips aient été des producteurs importants avant que leurs projets ne soient nationalisés il y a deux décennies.