 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général de ConocoPhillips participera à la réunion de la Maison Blanche vendredi
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 03:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ConocoPhillips COP.N a déclaré jeudi que son président-directeur général Ryan Lance participerait à une réunion à la Maison Blanche vendredi et qu'il surveillait l'évolution de la situation au Venezuela et ses "implications potentielles pour l'approvisionnement et la stabilité de l'énergie mondiale."

Le président américain Donald Trump a prévu de rencontrer les dirigeants des principales compagnies pétrolières à la Maison Blanche vendredi pour discuter des moyens d'augmenter la production de pétrole du Venezuela.

Des représentants d'Exxon Mobil XOM.N , de ConocoPhillips et de Chevron CVX.N - les trois principales compagnies pétrolières américaines - seraient présents à la réunion, a déclaré une source à Reuters mercredi.

Chevron est la seule grande compagnie pétrolière américaine qui opère actuellement dans les champs pétrolifères du Venezuela, bien qu'Exxon Mobil et ConocoPhillips aient été des producteurs importants avant que leurs projets ne soient nationalisés il y a deux décennies.

Venezuela

Valeurs associées

CHEVRON
159,250 USD NYSE +2,61%
CONOCOPHILLIPS
98,730 USD NYSE +5,06%
EXXON MOBIL
122,910 USD NYSE +3,73%
Gaz naturel
3,53 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,44 USD Ice Europ -0,41%
Pétrole WTI
58,12 USD Ice Europ -0,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank