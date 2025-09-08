Le directeur général de CF Industries prend sa retraite et nomme Christopher Bohn comme successeur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

CF Industries CF.N a annoncé lundi que son directeur général Anthony Will prendrait sa retraite le 4 janvier 2026 et a nommé son successeur, Christopher Bohn, au poste de directeur général.

M. Will est directeur général du fabricant d'engrais azotés depuis 12 ans, tandis que M. Bohn, qui travaille pour CF Industries depuis 16 ans, a occupé des postes de direction dans les domaines de la finance, de la chaîne d'approvisionnement, de la fabrication et de l'énergie propre.

M. Bohn a également participé à la coentreprise Blue Point, à l'acquisition de l'usine d'ammoniac de Waggaman et à la stratégie de l'entreprise en matière d'ammoniac à faible teneur en carbone.

M. Will prévoit de rester conseiller de l'entreprise jusqu'au 15 mars 2026 et de terminer le mandat restant au conseil d'administration.