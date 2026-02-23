Le directeur général de C.H. Robinson estime que l'IA favorisera la consolidation du courtage de fret

Le directeur général de C.H. Robinson

CHRW.O , Dave Bozeman, a rejeté le récent repli lié à la perturbation de l'industrie du fret par l'IA, et a déclaré que la course à l'adoption de la technologie stimulerait plutôt la consolidation.

Le 12 février, les actions de C.H. Robinson ont enregistré leur plus forte baisse en une seule journée depuis environ deux ans , dans le contexte d'une chute générale des actions des secteurs du transport et de la logistique, provoquée par les gros titres sur les nouvelles plateformes de fret basées sur l'IA, dont les investisseurs craignent qu'elles ne perturbent les modèles de courtage traditionnels.

L'action a regagné un peu de terrain depuis la chute de 14,5 % au début du mois. Elle était en baisse de 6,1 %, à 178,44 dollars, dans les échanges de l'après-midi de lundi.

La chute a été déclenchée par les commentaires de la société de technologie de l'IA Algorhythm Holdings RIME.O selon lesquels sa plateforme SemiCab aide les clients à augmenter les volumes de fret de 300% à 400% sans ajouter de personnel opérationnel.

Dans une interview accordée à Reuters, Dave Bozeman a qualifié la chute des actions de C.H. Robinson de "réaction à court terme", ajoutant que l'échelle de l'entreprise et son vaste ensemble de données exclusives lui confèrent un avantage difficile et coûteux à reproduire pour ses rivaux .

"Nous allons nous lancer dans l'intelligence artificielle agentique qui nous rendra plus rapides et encore meilleurs", a ajouté Dave Bozeman.

Il s'attend à une consolidation accrue du secteur, car les petites entreprises sont confrontées à des difficultés pour rivaliser sur un marché axé sur l'IA qui nécessite des données à grande échelle et une expertise approfondie dans le domaine - des avantages qu'il est difficile d'acquérir rapidement, même avec des capitaux frais.

Le mois dernier, C.H. Robinson a annoncé un bénéfice pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, en partie grâce à l'efficacité de l'IA qui a rationalisé les opérations et réduit les processus manuels dans ses fonctions de routine.