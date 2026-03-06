 Aller au contenu principal
Le directeur général de Boeing a touché 9,4 millions de dollars en 2025
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 22:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Boeing

BA.N , Kelly Ortberg, a empoché environ 9,4 millions de dollars en 2025, selon la circulaire de sollicitation de procurations de l'entreprise publiée vendredi.

Sa rémunération comprenait 1,5 million de dollars de salaire, 3,9 millions de dollars de primes d'intéressement et 3,9 millions de dollars d'unités d'actions acquises, selon le document. Il a également reçu 650 000 dollars d'autres avantages, notamment des cotisations de retraite et l'utilisation d'avions d'affaires.

M. Ortberg a également reçu 17,5 millions de dollars en actions, dont l'acquisition est prévue sur trois ans.

