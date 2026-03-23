Le directeur général de BlackRock, Larry Fink, soutient le maintien des investissements dans un contexte de volatilité et souligne l'évolution de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général du géant de la gestion d'actifs BlackRock, Larry Fink, a exhorté ses clients à rester investis malgré la volatilité persistante des marchés, et a souligné que l'intelligence artificielle est en train de remodeler les stratégies d'investissement et l'économie au sens large.

Ces dernières semaines, les marchés mondiaux ont été secoués par une confluence de chocs géopolitiques et macroéconomiques, notamment l'escalade du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran, qui a entraîné une forte hausse des prix du pétrole et perturbé les principales routes maritimes, alimentant les craintes d'inflation et ébranlant le sentiment des investisseurs.

Dans le même temps, les craintes croissantes que l'IA n'érode la valeur des entreprises de logiciels traditionnelles ont pesé sur certaines parties du secteur technologique. Ces pressions s'ajoutent aux signes de ralentissement des dépenses de consommation et aux craintes croissantes d'un ralentissement économique dans un contexte de taux d'intérêt toujours élevés.

"Nous vivons une période où des événements qui auraient défini une décennie sont devenus routiniers: des guerres aux répercussions mondiales, des entreprises valant des milliers de milliards de dollars, une réorganisation fondamentale du commerce international et l'avènement de la technologie la plus importante depuis, au moins, l'ordinateur", a déclaré Fink dans sa lettre annuelle aux actionnaires.

"Au fil du temps, il a été beaucoup plus important de rester investi que de choisir le bon moment. Au cours des deux dernières décennies, chaque dollar investi dans le S&P 500 a été multiplié par plus de huit fois."

L'IA SUSCITE DE PLUS EN PLUS D'INTERROGATIONS

Les analystes affirment que l'IA est en train de remodeler rapidement les industries, de bouleverser les rôles professionnels et les modèles d'entreprise, et qu'elle est prête à entraîner de profonds changements sur les marchés et dans l'économie en général dans les années à venir.

"Une chose est claire: l'IA créera une valeur économique significative. Veiller à ce que la participation à cette croissance se développe en même temps qu'elle est à la fois un défi et une opportunité", a déclaré Fink.

Il a ajouté que l'IA est là pour durer et qu'elle reste au cœur de la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine.

"L'histoire suggère que les technologies de transformation créent une valeur énorme - et une grande partie de cette valeur revient aux entreprises qui les construisent et les déploient, ainsi qu'aux investisseurs qui les détiennent."