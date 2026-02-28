Le directeur général de Berkshire, M. Abel, rassure les investisseurs après avoir pris le relais de M. Buffett, avec un bilan digne d'une forteresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jonathan Stempel

Le nouveau directeur général de Berkshire Hathaway BRKa.N Greg Abel s'est efforcé de marquer le conglomérat de son empreinte avec sa première lettre annuelle aux actionnaires samedi, s'engageant à maintenir son bilan "comme une forteresse" tout en défendant les valeurs de son prédécesseur et mentor, Warren Buffett . M. Abel, 63 ans, a déclaré qu'il ne se hâterait pas de déployer les 373,3 milliards de dollars de liquidités de Berkshire, qui constituent un quasi-record, bien que cela donne à la société beaucoup de "poudre sèche", et qu'il n'avait pas l'intention de commencer à verser des dividendes, ce à quoi M. Buffett s'est également opposé. Berkshire n'a pas non plus racheté ses propres actions depuis le printemps 2024. "Je reconnais que vous voulez que nous réussissions ensemble, et que nous le fassions de la bonne manière", a écrit M. Abel. "Mon rôle est de veiller à ce que nos niveaux de liquidité et notre déploiement de capital restent intentionnels et délibérés." M. Abel a également rendu hommage à M. Buffett, 95 ans, qui a quitté ses fonctions à la fin de l'année après 60 ans en tant que directeur général. M. Buffett reste président du conseil d'administration et se rend dans les bureaux de Berkshire cinq jours par semaine. "Warren Buffett est sans doute le plus grand investisseur de tous les temps, et des générations entières ont bénéficié de sa perspicacité en matière d'investissement", a écrit M. Abel. "Investir dans Berkshire a longtemps été un vote de confiance envers notre fondateur - une confiance qui repose désormais sur Berkshire."

M. ABEL TENTE D'ASSURER LA CONTINUITÉ M. Abel a déclaré que la culture et les valeurs de Berkshire seraient maintenues "à perpétuité" et n'a signalé aucun changement dans sa structure décentralisée, où ses dizaines d'entreprises fonctionnent en grande partie sans ingérence de sa part. Il a également déclaré que Berkshire, qui possède le chemin de fer BNSF, n'avait "aucun intérêt" à acheter un autre grand chemin de fer, et a reconnu les pressions auxquelles est confrontée la société de services publics PacifiCorp en raison des litiges liés aux incendies de forêt dans l'Oregon. "PacifiCorp n'est pas un assureur de dernier recours et ne devrait pas être traité comme une poche profonde", a écrit M. Abel. Cathy Seifert, analyste chez CFRA Research, a déclaré que la lettre de M. Abel pourrait rassurer les investisseurs. "Il devait montrer un certain degré de continuité, que la franchise Berkshire continuerait malgré le changement de direction, et que les affaires se dérouleraient comme d'habitude", a-t-elle déclaré. "À mon avis, il a visé juste."

BAISSE DES BÉNÉFICES Berkshire a également annoncé une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'année, après avoir déprécié des investissements de longue date dans l'entreprise de produits alimentaires emballés Kraft Heinz KHC.O et Occidental Petroleum OXY.N . Le bénéfice d'exploitation trimestriel a chuté de 30 % pour atteindre 10,2 milliards de dollars. Si l'on tient compte des variations de la valeur des actions détenues par Apple AAPL.O et American Express AXP.N , le bénéfice net a chuté de 3 % pour atteindre 19,2 milliards de dollars. Pour l'ensemble de l'année 2025, le bénéfice d'exploitation a chuté de 6 % pour atteindre 44,49 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a chuté de 25 % pour atteindre 67 milliards de dollars. M. Buffett a longtemps exhorté les investisseurs à ignorer les fluctuations du revenu net de Berkshire, qui reflètent les règles comptables qui obligent Berkshire à déclarer les gains et les pertes sur les actions que Berkshire ne vend pas .