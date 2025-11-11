Le directeur général de Bank of America cherche à rencontrer le maire élu Mamdani, selon Fox News

Le directeur général de Bank of America BAC.N , Brian Moynihan, va demander à rencontrer le maire élu de New York, Zohran Mamdani, pour discuter de la manière dont il peut travailler avec lui et lui proposer quelques idées, a-t-il déclaré mardi à Fox News.

"Nous demanderons à rencontrer M. Mamdani", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à l'émission Fox & Friends. "J'espère que le maire s'engagera avec nous et que nous lui donnerons des idées."

Ces commentaires font suite aux propos tenus par M. Moynihan à Boston la semaine dernière, selon lesquels la banque s'intéressait de près à la réussite de la ville de New York.

Wall Street et l'industrie de la finance avaient des doutes quant à l'accession de Mamdani au poste de maire, mais beaucoup espèrent qu'il modérera ses positions ou qu'il se heurtera à des obstacles pour augmenter les impôts sur les sociétés et les riches.