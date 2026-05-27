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Le directeur général d'United Airlines prévoit des marges à deux chiffres pour l'année prochaine, grâce à une demande qui se maintient et à une baisse des prix du carburant
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 19:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Scott Kirby, directeur général de United Airlines UAL.O , a déclaré mercredi qu'il était de plus en plus confiant quant à la capacité de la compagnie à atteindre des marges avant impôts à deux chiffres l'année prochaine, la baisse des prix du pétrole et la résilience de la demande l'aidant à compenser davantage l'impact de la hausse des coûts de carburant.

S'exprimant lors d'une conférence d'investisseurs organisée par Bernstein, M. Kirby a déclaré qu'United était en bonne voie pour dégager des marges à deux chiffres cette année avant que la guerre en Iran ne fasse grimper les prix du carburant. Il a ajouté que la baisse des prix du pétrole avait réduit les obstacles empêchant la compagnie aérienne de compenser entièrement l'impact des coûts de carburant par ses revenus, précisant que la voie vers une récupération à 100 % semblait s'ouvrir.

Guerre en Iran

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