Le directeur général d'United Airlines exclut la poursuite de la consolidation après le refus d'American

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* Kirby écarte les petites opérations et affirme que United ne cherchera pas à fusionner avec JetBlue ni à conclure d'autres fusions

* United était en passe d'atteindre des marges à deux chiffres avant que la guerre en Iran n'entraîne une hausse des coûts du carburant

* Kirby avait précédemment évoqué une fusion avec American lors d'une réunion avec Trump

(Ajout de commentaires supplémentaires aux paragraphes 8-9 et 11-12) par Rajesh Kumar Singh et Nandan Mandayam

Scott Kirby, directeur général d'United Airlines UAL.O , a déclaré mercredi que la compagnie aérienne ne prévoyait pas de poursuivre la consolidation du secteur dans un avenir proche, quelques semaines après qu'American Airlines AAL.O a rejeté sa proposition de fusion potentielle.

S'exprimant lors d'une conférence d'investisseurs organisée par Bernstein, M. Kirby a déclaré qu'il était depuis longtemps convaincu que seule la « grande transaction » que United tentait de mener à bien avait un sens sur le plan économique pour la compagnie, contrairement à d'autres accords potentiels.

Mais il a ajouté que cette transaction nécessitait un partenaire disposé à s'engager, « ce que nous n'avons manifestement pas ».

« Je ne pense donc pas qu’United, du moins, participera à une quelconque consolidation dans un avenir prévisible », a déclaré M. Kirby.

United a déclaré en avril qu'American avait refusé de s'engager après que M. Kirby eut approché la compagnie rivale au sujet d'une fusion potentielle. Reuters avait précédemment rapporté que M.Kirby avait évoqué l'idée d'une fusion avec American lors d'une réunion avec le président américain Donald Trump fin février, laissant entrevoir la plus grande opération de consolidation du secteur aérien américain depuis plus d'une décennie.

Le directeur général d’American, Robert Isom , a rejeté ce rapprochement, le qualifiant d’anticoncurrentiel et de néfaste pour les clients, affirmant que les deux transporteurs seraient « colocataires » à Chicago mais qu’ils « ne se marieraient pas ».

Interrogé sur les spéculations des investisseurs selon lesquelles United pourrait se tourner vers une opération de moindre envergure après avoir échoué à conclure une transaction plus importante, M. Kirby a qualifié cette idée d’« idiote » et a déclaré que ce n’était « absolument pas le plan ».

Il a également réfuté les spéculations concernant JetBlue Airways JBLU.O , affirmant qu’United devrait améliorer la marge de JetBlue d’environ 25 % de points de pourcentage pour qu’un accord soit viable, ce qu’il a qualifié de « mathématiquement proche de l’impossible ».

Le directeur général de United a déclaré que les compagnies aériennes à très bas coûts risquaient de voir leur taille « considérablement réduite », car les coûts aéroportuaires élevés et la concurrence des grandes compagnies aériennes les contraignaient à se replier sur les marchés où leur modèle économique fonctionne. Il a ajouté que les compagnies à bas prix s’étaient étendues au-delà de leur niche rentable et devraient se recentrer sur les liaisons touristiques où elles peuvent dégager des bénéfices.

LES MARGES EN LIGNE DE MIRE

M. Kirby a également déclaré qu’il était de plus en plus confiant quant à la capacité de United à atteindre des marges avant impôts à deux chiffres l’année prochaine, car la baisse des prix du pétrole et la résilience de la demande l’aident à mieux compenser l’impact de la hausse des coûts de carburant. Il a indiqué que United était en bonne voie pour dégager des marges à deux chiffres cette année avant que la guerre en Iran ne fasse grimper les prix du carburant.

Il a déclaré qu’United s’attendait à récupérer un peu moins de 50 % de la hausse des coûts de carburant subie au cours du trimestre actuel, mais que la baisse des prix du pétrole avait réduit les obstacles à une reprise complète. M. Kirby a déclaré qu’United n’avait pas constaté de recul significatif de la demande après les hausses de tarifs, bien qu’il ait indiqué qu’une certaine sensibilité aux prix était toujours probable.

United a réduit certaines capacités sur les vols qui généraient des pertes, a déclaré M. Kirby, mais n'a pas modifié sa stratégie globale.