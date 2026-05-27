 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général d'United Airlines exclut la poursuite de la consolidation après le refus d'American
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 21:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Kirby écarte les petites opérations et affirme que United ne cherchera pas à fusionner avec JetBlue ni à conclure d'autres fusions

* United était en passe d'atteindre des marges à deux chiffres avant que la guerre en Iran n'entraîne une hausse des coûts du carburant

* Kirby avait précédemment évoqué une fusion avec American lors d'une réunion avec Trump

(Ajout de commentaires supplémentaires aux paragraphes 8-9 et 11-12) par Rajesh Kumar Singh et Nandan Mandayam

Scott Kirby, directeur général d'United Airlines UAL.O , a déclaré mercredi que la compagnie aérienne ne prévoyait pas de poursuivre la consolidation du secteur dans un avenir proche, quelques semaines après qu'American Airlines AAL.O a rejeté sa proposition de fusion potentielle.

S'exprimant lors d'une conférence d'investisseurs organisée par Bernstein, M. Kirby a déclaré qu'il était depuis longtemps convaincu que seule la « grande transaction » que United tentait de mener à bien avait un sens sur le plan économique pour la compagnie, contrairement à d'autres accords potentiels.

Mais il a ajouté que cette transaction nécessitait un partenaire disposé à s'engager, « ce que nous n'avons manifestement pas ».

« Je ne pense donc pas qu’United, du moins, participera à une quelconque consolidation dans un avenir prévisible », a déclaré M. Kirby.

United a déclaré en avril qu'American avait refusé de s'engager après que M. Kirby eut approché la compagnie rivale au sujet d'une fusion potentielle. Reuters avait précédemment rapporté que M.Kirby avait évoqué l'idée d'une fusion avec American lors d'une réunion avec le président américain Donald Trump fin février, laissant entrevoir la plus grande opération de consolidation du secteur aérien américain depuis plus d'une décennie.

Le directeur général d’American, Robert Isom , a rejeté ce rapprochement, le qualifiant d’anticoncurrentiel et de néfaste pour les clients, affirmant que les deux transporteurs seraient « colocataires » à Chicago mais qu’ils « ne se marieraient pas ».

Interrogé sur les spéculations des investisseurs selon lesquelles United pourrait se tourner vers une opération de moindre envergure après avoir échoué à conclure une transaction plus importante, M. Kirby a qualifié cette idée d’« idiote » et a déclaré que ce n’était « absolument pas le plan ».

Il a également réfuté les spéculations concernant JetBlue Airways JBLU.O , affirmant qu’United devrait améliorer la marge de JetBlue d’environ 25 % de points de pourcentage pour qu’un accord soit viable, ce qu’il a qualifié de « mathématiquement proche de l’impossible ».

Le directeur général de United a déclaré que les compagnies aériennes à très bas coûts risquaient de voir leur taille « considérablement réduite », car les coûts aéroportuaires élevés et la concurrence des grandes compagnies aériennes les contraignaient à se replier sur les marchés où leur modèle économique fonctionne. Il a ajouté que les compagnies à bas prix s’étaient étendues au-delà de leur niche rentable et devraient se recentrer sur les liaisons touristiques où elles peuvent dégager des bénéfices.

LES MARGES EN LIGNE DE MIRE

M. Kirby a également déclaré qu’il était de plus en plus confiant quant à la capacité de United à atteindre des marges avant impôts à deux chiffres l’année prochaine, car la baisse des prix du pétrole et la résilience de la demande l’aident à mieux compenser l’impact de la hausse des coûts de carburant. Il a indiqué que United était en bonne voie pour dégager des marges à deux chiffres cette année avant que la guerre en Iran ne fasse grimper les prix du carburant.

Il a déclaré qu’United s’attendait à récupérer un peu moins de 50 % de la hausse des coûts de carburant subie au cours du trimestre actuel, mais que la baisse des prix du pétrole avait réduit les obstacles à une reprise complète. M. Kirby a déclaré qu’United n’avait pas constaté de recul significatif de la demande après les hausses de tarifs, bien qu’il ait indiqué qu’une certaine sensibilité aux prix était toujours probable.

United a réduit certaines capacités sur les vols qui généraient des pertes, a déclaré M. Kirby, mais n'a pas modifié sa stratégie globale.

Fusions / Acquisitions
Guerre en Iran

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
14,9200 USD NASDAQ +0,51%
JETBLUE AIRWAYS
5,4000 USD NASDAQ +2,27%
Pétrole Brent
97,12 USD Ice Europ +2,25%
Pétrole WTI
91,57 USD Ice Europ +2,44%
UNITED AIRLINES
112,6200 USD NASDAQ +6,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 28.05.2026 09:00 

    * SOITEC SOIT.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires annuel en baisse de 34% en données publiées sur un an, mais supérieur aux attentes, ajoutant que l'amélioration séquentielle pour 2026-2027 devrait être moins marquée que lors des exercices précédents. ... Lire la suite

  • TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 28.05.2026 08:55 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Le logo Bouygues sur fond de graphique boursier. (Crédit: / Adobe Stock)
    Colas (Bouygues) gagne sept contrats d'un coup en Finlande
    information fournie par Zonebourse 28.05.2026 08:55 

    Colas, filiale de Bouygues, indique que sa filiale Destia a remporté, dans le cadre d'un appel d'offres, sept contrats d'entretien routier régional en Finlande pour la période 2026-2031, pour un montant total d'environ 76 MEUR. Ces marchés, à savoir cinq nouveaux ... Lire la suite

  • RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 28.05.2026 08:41 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,82 +1,94%
SOITEC
182,6 +18,42%
CAC 40
8 190,17 -0,22%
HAFFNER ENERGY
0,257 -4,46%
DBT
0,1225 -9,26%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank