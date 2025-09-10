Le directeur général d'Union Pacific, Jim Vena, affirme que la fusion avec Norfolk Southern sera approuvée

Le directeur général d'Union Pacific

UNP.N , Jim Vena, a déclaré mercredi qu'il était convaincu que l'opérateur ferroviaire recevrait l'approbation de l'administration américaine pour son accord avec Norfolk Southern NSC.N .

En juillet, Union Pacific a annoncé une acquisition en actions et en numéraire de 85 milliards de dollars du plus petit de ses rivaux, qui, si elle est approuvée, créerait le premier opérateur ferroviaire de fret d'un océan à l'autre du pays.

S'exprimant lors d'une conférence de Morgan Stanley, Jim Vena a déclaré qu'il avait rencontré des hauts responsables de l'administration, qui ont qualifié l'accord de "victoire pour le pays".

"Est-ce que je pense que nous allons l'approuver? La réponse est oui", a ajouté Jim Vena.

La fusion fait l'objet d'un examen minutieux de la part du Surface Transportation Board, qui a reçu une notification d'intention de la part des entreprises le 30 juillet 2025.

Les entreprises prévoient de déposer une demande formelle d'ici le 29 janvier et visent une clôture début 2027.

Le mois dernier, la Maison Blanche a renvoyé Robert Primus , membre du STB, dans le cadre d'une série plus large de licenciements d'agences et de commissions indépendantes sous l'administration du président Donald Trump.

Dans un dépôt réglementaire mercredi, le chemin de fer, qui opère principalement sur la côte ouest, a déclaré qu'il s'attendait à des coûts de fusion de 50 millions de dollars et a mis en pause les rachats d'actions en attendant l'approbation.