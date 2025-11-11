Le directeur général d'Intel supervisera ses efforts en matière d'IA après le départ d'un cadre pour l'OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'historique et du contexte dans les paragraphes 7 à 12) par Max A. Cherney et Stephen Nellis

Intel INTC.O a déclaré lundi que son directeur général Lip-Bu Tan superviserait les efforts d'intelligence artificielle du fabricant de puces après le départ du directeur de la technologie de l'entreprise pour le fabricant de ChatGPT OpenAI. Sachin Katti, qui a dirigé les efforts d'Intel en matière d'intelligence artificielle depuis une réorganisation de la direction chez le fabricant de puces en janvier, a déclaré sur le site de médias sociaux X qu'il avait rejoint OpenAI.

"Nous remercions Sachin pour ses contributions et lui souhaitons le meilleur. Lip-Bu dirigera les groupes AI et Advanced Technologies, en étroite collaboration avec l'équipe", a déclaré Intel dans un communiqué.

"L'IA reste l'une des principales priorités stratégiques d'Intel, et nous nous concentrons sur l'exécution de notre feuille de route en matière de technologie et de produits pour les charges de travail émergentes dans le domaine de l'IA", a ajouté la société.

Le président d'OpenAI, Greg Brockman, a déclaré sur X que Katti "concevrait et construirait notre infrastructure de calcul, qui alimentera nos recherches sur l'intelligence artificielle générale (AGI) et développera ses applications pour le bénéfice de tous"

OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Un certain nombre de cadres supérieurs ont quitté Intel depuis que Lip-Bu Tan a pris ses fonctions en mars et a tenté de redresser le fabricant de puces en difficulté. Intel a eu du mal à attirer un gros client pour son activité de fabrication en sous-traitance, ou fonderie.

Alors que les processeurs centraux de la société sont utilisés dans les systèmes de serveurs d'IA - à une échelle plus petite que les principales puces d'IA - Intel a eu du mal à produire une puce d'IA pour centre de données qui puisse rivaliser avec le silicium conçu par Nvidia NVDA.O et fabriqué par TSMC de Taïwan.

Sachin Katti a rejoint Intel il y a environ quatre ans et a travaillé dans le groupe des réseaux, qu'il a ensuite dirigé sous la direction de l'ancien directeur général Pat Gelsinger. Lip-Bu Tan a promu Sachin Katti au poste de directeur de la technologie et de directeur de l'intelligence artificielle en avril, lorsqu'il a aplati la structure de direction de l'entreprise.

Auparavant, Sachin Katti a été professeur à Stanford pendant près de 15 ans. Lip-Bu Tan a promu certains cadres et élargi leurs rôles. Naga Chandrasekaran, qui dirigeait la filiale de fabrication d'Intel, s'est vu confier davantage de responsabilités dans la collaboration avec les clients externes de fabrication sous contrat.

Lip-Bu Tan a également fait appel à de nouveaux cadres extérieurs à l'entreprise, en recrutant par exemple Kevork Kechichian, ancien cadre d'Arm, pour diriger l'unité des centres de données de l'entreprise.