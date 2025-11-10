 Aller au contenu principal
Le directeur général d'Intel supervisera les efforts de l'entreprise en matière d'IA après le départ d'un cadre pour OpenAI
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 23:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général d'Intel INTC.O , Lip-Bu Tan, supervisera les efforts du fabricant de puces en matière d'intelligence artificielle après le départ du directeur de la technologie de l'entreprise pour OpenAI, le fabricant de ChatGPT, a déclaré Intel dans un communiqué.

Sachin Katti, qui dirigeait les efforts d'Intel en matière d'intelligence artificielle depuis la réorganisation de la direction d'Intel en janvier, a déclaré sur le site de médias sociaux X qu'il avait rejoint OpenAI.

OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Valeurs associées

INTEL
38,4500 USD NASDAQ +0,84%
