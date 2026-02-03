Le directeur général d'Intel annonce que l'entreprise produira des GPU et qu'elle a embauché un cadre supérieur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le directeur général d'Intel INTC.O , Lip-Bu Tan, a déclaré mardi que la société prévoit de construire des unités de traitement graphique (GPU), la catégorie de puce popularisée par Nvidia NVDA.O .
S'exprimant lors d'une conférence sur l'intelligence artificielle à San Francisco organisée par Cisco Systems
CSCO.O , Lip-Bu Tan a déclaré que l'entreprise avait déjà embauché un cadre pour diriger les efforts en matière de GPU.
"Je viens d'embaucher l'architecte en chef du GPU, et il est très bon. Je suis très heureux qu'il m'ait rejoint, et il faut savoir faire preuve de persuasion", a déclaré Lip-Bu Tan.
