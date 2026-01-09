 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général d'Exxon se dit prêt à évaluer la possibilité de revenir au Venezuela
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 21:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur la réunion)

Le directeur général d'Exxon Mobil, Darren Woods, a déclaré vendredi que la major pétrolière américaine pourrait commencer à travailler au Venezuela et envisager un éventuel retour dans ce pays.

"Il est absolument essentiel que nous mettions en place une équipe technique pour évaluer l'état actuel de l'industrie", a déclaré M. Woods.

Ces commentaires ont été faits lors d'une réunion à la Maison Blanche avec le président américain Donald Trump vendredi, en compagnie d'autres dirigeants du secteur pétrolier.

Venezuela

Valeurs associées

CHEVRON
162,168 USD NYSE +1,83%
CONOCOPHILLIPS
97,740 USD NYSE -1,00%
EXXON MOBIL
124,510 USD NYSE +1,30%
Gaz naturel
3,41 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
32,575 USD NYSE +1,24%
Pétrole Brent
63,05 USD Ice Europ +0,56%
Pétrole WTI
58,81 USD Ice Europ +0,74%
VALERO ENERGY
185,680 USD NYSE -2,97%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank