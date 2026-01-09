Le directeur général d'Exxon se dit prêt à évaluer la possibilité de revenir au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails sur la réunion)
Le directeur général d'Exxon Mobil, Darren Woods, a déclaré vendredi que la major pétrolière américaine pourrait commencer à travailler au Venezuela et envisager un éventuel retour dans ce pays.
"Il est absolument essentiel que nous mettions en place une équipe technique pour évaluer l'état actuel de l'industrie", a déclaré M. Woods.
Ces commentaires ont été faits lors d'une réunion à la Maison Blanche avec le président américain Donald Trump vendredi, en compagnie d'autres dirigeants du secteur pétrolier.
