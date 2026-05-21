Le directeur général d'Euronext exclut toute fusion avec Deutsche Börse dans un avenir proche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte) par Giuseppe Fonte

Stéphane Boujnah, directeur général d'Euronext ENX.PA , a exclu jeudi la possibilité d'une fusion avec Deutsche Boerse BBGn.DE dans un avenir proche, même si un tel accord “serait logique”.

“Nous avons déjà cherché à fusionner avec Deutsche Boerse à trois reprises, je ne pense pas qu’il y aura de fusion dans un avenir proche”, a déclaré Boujnah lors d’une audition devant le Parlement italien.

Les législateurs italiens au pouvoir ont convoqué Boujnah au sujet des projets d’Euronext concernant la Bourse de Milan, que le groupe enregistré à Amsterdam a rachetée au London Stock Exchange Group LSEG.L en 2021.

La perspective d’un rapprochement entre Euronext et Deutsche Boerse a alimenté les craintes des milieux gouvernementaux italiens quant à la possibilité qu’Euronext réduise ses activités en Italie et privilégie les cotations sur d’autres marchés.

Interrogé sur la question de savoir si une fusion avec la bourse allemande entraînerait une perted’influence des actionnaires italiensau sein d’ Euronext, Boujnah a réponduqu’un tel accord diluerait les participations de tous les principaux actionnaires, y compris la banque publique italienne Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et Intesa Sanpaolo ISP.MI .

La CDP détient une participation de 8,1 % dans Euronext, tout comme la Caisse des Dépôts française, tandis que la plus grande banque italienne, Intesa Sanpaolo, en détient 1,55 %.

“La croissance entraîne une dilution. Si vous voulez garder le contrôle total, vous devez rester dans vos propres limites”, a-t-il déclaré.

La CDP, contrôlée par le Trésor , a engagé une procédure judiciaire contre Euronext concernant les pouvoirs de nomination du directeur général de la Bourse de Milan.

Ce conflit s'inscrit dans le cadre d'une tentative plus large de la CDP d'accroître son influence au sein d'Euronext, une initiative qui, selon une information précédente de Reuters, vise à garantir la nomination d'un dirigeant italien à la tête de la bourse paneuropéenne à un stade ultérieur.

“Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là pour une simple incompréhension”, a déclaré Boujnah, rassurant les législateurs italiens sur le fait qu’Euronext n’a aucune intention de dévaloriser les activités de Borsa Italiana.

Signe que le différend concernant la direction de Borsa Italiana est loin d’être réglé, une source proche de la position du CDP sur la question a indiqué que l’organisme de crédit public poursuivait ses projets d’intenter une nouvelle action en justice à Amsterdam, après qu’un tribunal eut rejeté une première tentative.