Le directeur général d'Euronext exclut toute fusion avec Deutsche Börse dans un avenir proche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations, des détails et des informations contextuelles tout au long du texte) par Giuseppe Fonte

Stéphane Boujnah, directeur général d'Euronext ENX.PA , a exclu jeudi la possibilité d'une fusion avec Deutsche Boerse BBGn.DE dans un avenir proche, même si un tel accord “serait logique”.

“Nous avons déjà cherché à fusionner avec Deutsche Boerse à trois reprises, je ne pense pas qu’il y aura de fusion dans un avenir proche”, a déclaré M. Boujnah lors d’une audition devant le Parlement italien.

Les législateurs italiens au pouvoir ont convoqué M. Boujnah au sujet des projets d'Euronext concernant la Bourse de Milan, que le groupe enregistré à Amsterdam a rachetée au London Stock Exchange Group LSEG.L en 2021.

Interrogé sur la question de savoir si une fusion avec Deutsche Boerse ferait perdre aux actionnaires italiens leur emprise sur Euronext, M. Boujnah a répondu que l'opération diluerait les participations des principaux actionnaires, notamment Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et Intesa Sanpaolo

ISP.MI .

“La croissance entraîne une dilution. Si vous voulez garder le contrôle total, vous devez rester dans vos propres limites”, a-t-il déclaré. La banque publique italienne CDP a engagé une action en justice contre Euronext concernant les pouvoirs de nomination du directeur général de la Bourse de Milan.

Ce conflit s’inscrit dans le cadre d’une tentative plus large de la CDP visant à acquérir une plus grande influence au sein d’Euronext, une initiative qui, comme l’a précédemment rapporté Reuters, a pour objectif de garantir la nomination d’un dirigeant italien à la tête de la bourse paneuropéenne à un stade ultérieur.

“Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là pour une simple incompréhension”, a déclaré M. Boujnah, rassurant les législateurs italiens sur le fait qu’Euronext n’a aucune intention de dévaloriser les activités de Borsa Italiana.