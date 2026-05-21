Finances publiques : Bruxelles met en garde Paris contre une envolée du déficit en l'absence de nouvelles mesures d'économies

La Commission estime que la France va bien mieux résister au choc énergétique que ses voisins. Mais atteindre l'objectif de réduction du déficit va demander des efforts supplémentaires.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le déficit public de la France pourrait grimper à 5,7% l'année prochaine si Paris ne prend pas de nouvelles mesures d'économies, a mis en garde jeudi 21 mai la Commission européenne. Elle espère toutefois un maintien à 5,1% du PIB cette année.

Ces chiffres figurent dans les prévisions économiques actualisées publiées jeudi par Bruxelles, qui a légèrement revu à la baisse la croissance attendue cette année en France, à 0,8% au lieu de 0,9% précédemment.

L'économie française devrait cependant beaucoup mieux résister que d'autres pays de la zone euro au "choc énergétique" déclenché par le conflit au Moyen-Orient, notamment l'Allemagne et l'Italie, qui sont beaucoup plus dépendantes des énergies fossiles (la où la France peut s'appuyer sur son parc nucléaire), et plus fortement exposées aux difficultés de l'industrie. L'inflation hexagonale, qui était particulièrement basse avant le déclenchement de la guerre contre l'Iran, devrait monter à 2,4% en 2026 avant de redescendre à 1,8%, des niveaux inférieurs à ceux des pays voisins, selon la Commission.

En revanche, les perspectives en termes de finances publiques sont moins encourageantes. Bruxelles dit tabler sur un maintien du déficit public français à 5,1% du PIB cette année, là où le gouvernement espère le ramener à 5%. Cette estimation tient compte des mesures de soutien ciblées sur les secteurs les plus touchés par la hausse des prix de l'énergie, mais aussi du plan d'économies de 6 milliards d'euros annoncé mi-avril par Matignon.

Dégradation de la conjoncture

La Commission prévoit en outre une hausse du déficit à 5,7% du PIB en 2027, ce qui serait le niveau le plus élevé de toute la zone euro , mais "en supposant que les politiques restent inchangées".

Cette projection ne tient donc pas compte des nouvelles mesures de redressement des comptes publics qui pourraient être incluses dans le futur budget 2027, ni de l'éventuelle reconduction de certaines recettes fiscales censées expirer l'an prochain.

Malgré la dégradation de la conjoncture économique, le Premier ministre français Sébastien Lecornu a maintenu le cap d'une réduction du déficit sous la barre des 3% du PIB en 2029.

Il doit présenter jeudi de nouvelles aides pour aider les secteurs les plus touchés par la crise énergétique, tout en mettant en garde contre les conséquences sur le budget, et sur la nécessité de réaliser des économies en parallèle de ces mesures de soutien.

La Commission européenne présentera début juin ses évaluations des trajectoires budgétaires des pays, dont la France, qui font l'objet de procédures pour déficit excessif.