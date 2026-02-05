Le directeur général d'Ares, Michael Arougheti, dédramatise les craintes de voir l'IA perturber les entreprises de logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le directeur général Michael Arougheti ne voit pas de changement dans les perspectives de croissance des bénéfices en raison des risques liés à l'IA

*

Les logiciels représentent 6 % du total des actifs d'Ares

*

Michael Arougheti prévoit une forte collecte de fonds

*

Les actifs sous gestion d'Ares franchissent la barre des 600 milliards de dollars

(Réécrit tout au long avec le commentaire du directeur général lors de la conférence téléphonique) par Arasu Kannagi Basil

Le directeur général d'Ares Management

ARES.N , Michael Arougheti, a balayé les inquiétudes selon lesquelles l'IA pourrait perturber les entreprises de logiciels et avoir un impact sur la croissance de ses bénéfices, alors que la déroute des actions de logiciels s'est prolongée jeudi.

Les actions américaines du secteur des logiciels ont accentué leur chute jeudi, les investisseurs craignant que l'IA ne constitue une menace existentielle pour le secteur.

Les actions d'Ares ont chuté de 10,9 % dans le cadre d'un vaste mouvement de liquidation des actions des gestionnaires d'actifs alternatifs, les investisseurs évaluant l'exposition du secteur aux sociétés de logiciels.

La société a indiqué que son exposition aux sociétés de logiciels représentait 6 % de ses actifs totaux.

"Notre portefeuille de logiciels est très diversifié dans de nombreux sous-secteurs, avec un très faible pourcentage du portefeuille que nous considérons comme présentant un risque élevé de perturbation de l'IA", a déclaré Michael Arougheti aux analystes, ajoutant qu'Ares ne voyait pas de changement dans ses perspectives de croissance des bénéfices en raison des risques liés à l'IA dans son portefeuille existant.

"Il est intéressant d'observer comment les marchés considèrent toutes les sociétés de logiciels sur un pied d'égalité et ne comprennent pas vraiment la différence entre celles qui pourraient être perturbées par l'IA dans des domaines tels que la création de contenu numérique ou l'analyse et la visualisation de données, et les systèmes d'entreprise bien établis."

UNE FORTE DYNAMIQUE DE COLLECTE DE FONDS

Ares a recueilli 35,9 milliards de dollars de nouveaux capitaux bruts au cours de la période d'octobre à décembre, portant les actifs sous gestion à 622,5 milliards de dollars. Elle s'est fixé pour objectif de dépasser les 750 milliards de dollars d'actifs sous gestion d'ici 2028.

"La demande soutenue des investisseurs sur nos trois canaux se poursuit et nous nous attendons à une nouvelle année forte en termes de collecte de fonds, qui pourrait égaler ou dépasser nos niveaux record de 2025", a déclaré Michael Arougheti dans un communiqué.

La demande de crédit privé de la part des investisseurs institutionnels s'est maintenue malgré les inquiétudes croissantes, car ils recherchent des rendements plus élevés et se diversifient au-delà des marchés publics.

Ares, qui est fortement axée sur le crédit, a déployé 45,8 milliards de dollars de capitaux au quatrième trimestre. La plupart de ces capitaux ont été consacrés aux prêts directs américains et européens, à l'immobilier et au crédit alternatif.

Le revenu trimestriel après impôt s'est élevé à 1,45 dollar par action, contre 1,23 dollar par action un an plus tôt.

La société a rejoint l'indice de référence S&P 500

.SPX en décembre.