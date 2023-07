Le directeur général d’Aramco coopté au conseil d’administration de BlackRock

- La société de gestion américaine BlackRock a coopté, lundi 17 juillet, le directeur général de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco, Amin Hassan Ali Nasser à son conseil d’administration. Il occupera les fonctions de directeur indépendant. Dans le même temps, Bader Alsaad, présent au board de BlackRock depuis 2019 et président du conseil d’administration du Fonds arabe pour le développement économique et social ne sera pas candidat à sa réélection en 2024.Amin Nasser a supervisé l’introduction en Bourse d’Aramco en 2019, la plus grosse jamais réalisée sur un marché boursier. Il travaille au sein de la compagnie pétrolière depuis 1982 et en est devenu le directeur général en 2015.«Son expérience en matière de leadership, sa compréhension du secteur mondial de l'énergie et des moteurs de la transition vers une économie bas carbone, ainsi que sa connaissance de la région du Moyen-Orient, contribueront de manière significative au dialogue au sein du conseil d’administration de BlackRock», a commenté Larry Fink, président et directeur général de la société de gestion américaine. BlackRock compte 17 membres au sein de son conseil d’administration dont 15 indépendants parmi lesquels cinq femmes. A lire aussi: BlackRock ne veut pas compromettre ses liens avec l’Arabie Saoudite

L'Agefi