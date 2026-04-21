Le directeur général d'Apple, Tim Cook, est salué par les investisseurs alors qu'il se prépare à ses nouvelles fonctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec une nouvelle cotation boursière, une cotation tronquée d'Apple, un commentaire supplémentaire)

Les actions d'Apple AAPL.O ont baissé de moins de 1% en fin de séance lundi après que la société de matériel de communication a annoncé que son directeur général, Tim Cook, quitterait ses fonctions après près de 15 ans à la tête de la deuxième société la plus valorisée au monde. La décision de Cook, 65 ans, de se retirer en faveur de John Ternus, chef de longue date du matériel informatique d'Apple, a pris Wall Street par surprise et soulève des questions quant à la capacité du nouveau chef à maintenir le rythme soutenu de son prédécesseur.

Tim Cook deviendra président exécutif le 1er septembre, alors que le fabricant de l'iPhone se prépare à une évolution du secteur stimulée par l'intelligence artificielle. Il a succédé à Steve Jobs, le fondateur d'Apple, lorsqu'il a pris les rênes de l'entreprise et l'a transformée en une marque mondiale qui produit des centaines de millions d'unités par an. Il cédera sa place à un initié de l'entreprise connu pour l'importance qu'il accorde au design et aux produits. Apple a déclaré à propos de Cook :

"Sous la direction de Cook, Apple est passé d'une capitalisation boursière d'environ 350 milliards de dollars à 4 000 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 1 000 %, et le chiffre d'affaires annuel a presque quadruplé, passant de 108 milliards de dollars pour l'exercice 2011 à plus de 416 milliards de dollars pour l'exercice 2025.... Apple exploite plus de 500 magasins de détail et a plus que doublé le nombre de pays dans lesquels ses clients peuvent se rendre dans un Apple Store. Au cours de son mandat, Apple s'est agrandi de plus de 100 000 membres d'équipe et a augmenté sa base installée active à plus de 2,5 milliards d'appareils."

Cette décision garantit que le prochain rapport trimestriel d'Apple, prévu dans une semaine, le 30 avril, sera encore plus surveillé que d'habitude.

COMMENTAIRES:

RICK MECKLER, PARTENAIRE, CHERRY LANE INVESTMENTS, NEW VERNON, NEW JERSEY:

"Tim Cook a fait un travail remarquable. Et je ne suis pas surpris que la première réaction soit que l'action soit un peu plus basse. Mais il sera président exécutif. J'imagine qu'il fera toujours partie de la stratégie globale de l'entreprise.

"Il a été un directeur général incroyablement performant dans une situation où l'on pensait qu'il serait difficile de remplacer la personne précédente. En tant qu'investisseur, je déteste le voir quitter le poste de directeur général."

ART HOGAN, CHIEF MARKET STRATEGIST, B. RILEY WEALTH MANAGEMENT, BOSTON:

"Il ne partirait jamais si les chiffres étaient mauvais, et je pense que c'est ce qui est important. Ils sont sur le point de publier des chiffres, et vous savez qu'ils seront bons. Vous savez que les prévisions seront positives. Et vous savez que nous allons commencer à entendre parler de la façon dont ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer leurs produits."

"Il a été un directeur général d'Apple transformationnel qui a toujours eu une main ferme au volant. Je pense que c'est ce qu'il laissera en héritage. Il avait des responsabilités énormes à assumer, et il était la bonne personne pour ce travail. C'est ainsi que l'on se souviendra de lui."

TIM GHRISKEY, SENIOR PORTFOLIO STRATEGIST, INGALLS & SNYDER, NEW YORK:

"La société s'est très bien comportée. Et vous savez, le cours de son action, la valeur de l'entreprise, ont augmenté de façon spectaculaire. Cela s'explique en grande partie par le fait d'être au bon endroit au bon moment, mais je pense qu'ils ont pris les bonnes décisions et qu'ils ont développé leur base d'utilisateurs.

"La publication des résultats est imminente, il a donc probablement voulu le faire savoir pour que cela ne devienne pas un problème lors de la publication des résultats."

JACOB BOURNE, ANALYSTE CHEZ EMARKETER, NEW YORK:

"Cette transition ne devrait pas être un choc, car Cook a atteint l'âge de la retraite et Ternus a longtemps été pressenti comme successeur. Le fait que Cook reste directeur général jusqu'en septembre avant de rester président exécutif devrait rassurer les investisseurs, même si les marchés réagissent négativement à l'incertitude à court terme.

"Cook a dirigé Apple avec succès pendant de nombreuses périodes de turbulences, et lui confier les rênes pendant une nouvelle période de turbulences, qui comprend des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des tarifs douaniers et la course à l'IA, est un timing remarquable, bien qu'un nouveau directeur général offre également l'opportunité de trouver de nouvelles solutions. L'expérience de Ternus en matière d'ingénierie matérielle indique que l'engagement d'Apple en faveur du matériel grand public n'est pas près de s'éteindre, même si l'entreprise s'efforce de combler son retard dans le domaine de l'IA."