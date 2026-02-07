Le directeur général d'American Airlines accepte de rencontrer le syndicat des pilotes au sujet de leurs préoccupations

Le directeur général d'American Airlines, Robert Isom, a déclaré samedi qu'il rencontrerait le syndicat des pilotes du transporteur dès que possible, alors que les préoccupations des aviateurs augmentent concernant la gestion d'une récente tempête et les finances de la compagnie.

Dans une lettre adressée au président de l'Allied Pilots Association, Nick Silva, M. Isom a indiqué que le conseil d'administration du transporteur américain et lui-même avaient discuté de la demande de rencontre formulée par le syndicat.

"Le conseil d'administration et moi-même sommes d'accord avec vous pour faire d'American la compagnie aérienne la plus forte possible à tous égards", a déclaré M. Isom dans la lettre consultée par Reuters.

Vendredi, le syndicat représentant plus de 16 000 pilotes d'American Airlines a demandé à la direction de présenter ses préoccupations au conseil d'administration de la compagnie. La demande des pilotes intervient alors que le transporteur s'efforce de convaincre les investisseurs qu'il peut réduire l'écart de profit avec ses rivaux et opérer un redressement durable. Le transporteur a également essuyé des critiques de la part de ses employés concernant sa gestion de la tempête qui a balayé les États-Unis en janvier.

"Cette évaluation n'est pas le résultat d'une seule interaction avec la direction, d'une perturbation opérationnelle isolée ou d'un rapport individuel sur les bénéfices; elle est le résultat d'un ensemble persistant de lacunes opérationnelles, culturelles et stratégiques", ont écrit les membres du conseil d'administration de l'Allied Pilots Association au conseil d'administration du transporteur vendredi.