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Le directeur général d'Amazon voit l'IA doubler ses précédentes projections de ventes AWS pour atteindre 600 milliards de dollars d'ici 2036
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 19:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répété pour être joint aux alertes) par Greg Bensinger

Le directeur général d'Amazon AMZN O>, Andy Jassy, a déclaré lors d'une réunion interne qu'il s'attendait à ce que l'intelligence artificielle puisse aider l'unité d'informatique dématérialisée Amazon Web Services à atteindre un chiffre d'affaires annuel de 600 milliards de dollars, soit le double de son estimation précédente.

"Je pense depuis plusieurs années qu'AWS, dans 10 ans, pourrait représenter un chiffre d'affaires annuel de 300 milliards de dollars", a déclaré Jassy, selon une analyse de ses commentaires par Reuters. "Je pense que ce qui se passe dans le domaine de l'IA pourrait permettre à AWS d'atteindre au moins le double de ce chiffre."

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