Le directeur général d'Amazon estime que l'IA doublera les précédentes prévisions de ventes d'AWS pour atteindre 600 milliards de dollars d'ici 2036

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les ventes AWS de 2025 au paragraphe 4) par Greg Bensinger

Le directeur général d'Amazon AMZN O>, Andy Jassy, a déclaré lors d'une réunion interne qu'il s'attendait à ce que l'intelligence artificielle puisse aider l'unité d'informatique dématérialisée Amazon Web Services à atteindre un chiffre d'affaires annuel de 600 milliards de dollars, soit le double de son estimation précédente.

"Je pense depuis plusieurs années qu'AWS, dans 10 ans, pourrait représenter un chiffre d'affaires annuel de 300 milliards de dollars", a déclaré Jassy, selon une analyse de ses commentaires par Reuters. "Je pense que ce qui se passe dans le domaine de l'IA fait qu'AWS a une chance d'être au moins le double de cela

Amazon a tenu l'une de ses réunions générales régulières mardi pour fournir aux employés des mises à jour sur des activités allant des livraisons de drones aux ventes de publicité en passant par les épiceries Amazon Fresh.

En 2025, AWS a enregistré un chiffre d'affaires de 128,7 milliards de dollars, en hausse de 19% par rapport à 2024. La projection de Jassy suggère un taux de croissance moyen de près de 17 % chaque année au cours de la prochaine décennie. Il n'a pas précisé comment ces ventes pourraient être réparties et Amazon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les actions d'Amazon ont augmenté d'environ 1 % pour atteindre 213,87 $.