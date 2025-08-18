Le directeur général d'Air Canada s'étonne de la résistance du syndicat à la décision de mettre fin à la grève

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le directeur général d'Air Canada exhorte les agents de bord à retourner au travail

*

Le rétablissement des activités pourrait prendre jusqu'à 10 jours après la grève, selon le directeur général

*

Le directeur général défend l'offre de la société aux agents de bord en grève

*

Air Canada suspend ses prévisions pour 2025 en raison de l'interruption de travail

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'interview du directeur général, du paragraphe 2 à la fin) par Rajesh Kumar Singh et Allison Lampert

Le directeur général d'Air Canada AC.TO , Mike Rousseau, a déclaré lundi que la compagnie aérienne était "stupéfaite" de la décision du syndicat de ses agents de bord de défier l'ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles, qui a déclaré la grève du syndicat illégale. Le Syndicat canadien de la fonction publique a déclaré que la grève se poursuivrait jusqu'à ce que le transporteur négocie les salaires et le travail non rémunéré. La décision du syndicat a surpris les investisseurs et augmenté les enjeux d'une bataille qui a perturbé les vols de centaines de milliers de voyageurs pendant la saison touristique.

Dans une interview accordée à Reuters, Mike Rousseau a attribué l'impasse à l'écart entre l'offre de la compagnie aérienne et les revendications du syndicat, mais n'a fait part d'aucun plan pour sortir de l'impasse.

Lorsqu'on lui a demandé s'il était prêt à adoucir l'offre, Mike Rousseau a déclaré que la compagnie était "ouverte à l'écoute et à la conversation", mais qu'il soutenait l'offre de la compagnie, à savoir une augmentation totale de 38 % de la rémunération sur une période de quatre ans.

"C'est une bonne offre de notre point de vue", a déclaré Mike Rousseau. "Elle répond à un grand nombre des problèmes dont nous parlons, voire à tous les problèmes."

Il a exhorté les agents de bord en grève à reprendre le travail, estimant que la grève était "illégale" et nuisait aux clients et à la marque de la compagnie aérienne.

Plus tôt dans la journée de lundi, la compagnie a suspendu ses prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'année 2025, en raison de l'interruption de travail.

"Nous sommes toujours surpris par le fait que le SCFP ne respecte ouvertement pas la loi", a déclaré Mike Rousseau. "C'est très décevant de notre point de vue."

Les actions d'Air Canada ont clôturé en baisse de 3 %.

SOUS LE SALAIRE MINIMUM

Le syndicat a déclaré que l'offre d'Air Canada ne représentait qu'une augmentation de 17,2 % des salaires sur quatre ans, laissant ses jeunes travailleurs débutants aux prises avec l'inflation.

Un agent de bord débutant d'Air Canada travaillant à temps plein gagne 1 952 $CAN (1 414,60 $) par mois avant impôts, soit 30 % de moins qu'un travailleur gagnant le salaire minimum fédéral, selon les données du syndicat. Même avec la proposition de la compagnie aérienne, les revenus de l'accompagnateur resteraient inférieurs au salaire minimum, selon le syndicat.

Mike Rousseau a toutefois déclaré que l'offre de la compagnie "contribuerait grandement" à résoudre ces problèmes.

Air Canada représente environ 48 % de la capacité sur les liaisons intérieures et est le seul transporteur canadien à disposer d'un vaste réseau international dans 65 pays, selon les données de Cirium.

Le troisième jour de grève de plus de 10 000 agents de bord a bloqué les passagers de la compagnie aérienne, qui transporte normalement 130 000 personnes par jour et fait partie du réseau mondial de compagnies aériennes Star Alliance.

Mike Rousseau a déclaré que le transporteur souhaitait reprendre le service dès que possible, mais a souligné qu'il fallait que "les agents de bord se manifestent." Une fois que le personnel de cabine aura repris le travail, il faudra jusqu'à 10 jours à la compagnie pour rétablir complètement ses activités, a-t-il ajouté.

Il a indiqué que la compagnie prendrait en charge les agents de bord qui ont voyagé à l'étranger avant la grève et qui ont maintenant des difficultés à revenir.

"Nous devrons trouver un moyen de les rapatrier au Canada en temps voulu", a déclaré Mike Rousseau. Les analystes de TD Cowen ont exhorté la compagnie à tendre un "rameau d'olivier" au syndicat pour mettre fin à l'impasse, ajoutant que cette situation était frustrante pour les actionnaires.

Mike Rousseau a insisté sur le fait qu'il était la bonne personne pour diriger l'entreprise dans le cadre du conflit social.

"Je pense que la structure actuelle, les membres de l'équipe actuelle, sont les bons pour amener l'entreprise au niveau suivant", a déclaré Mike Rousseau.

(1 $ = 1,3799 dollar canadien)