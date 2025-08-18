Le directeur général d'Air Canada a déclaré que la compagnie aérienne était "stupéfaite" de la grève syndicale illégale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires issus de l'entretien avec le directeur général) par Rajesh Kumar Singh et Allison Lampert

Le directeur général d'Air Canada AC.TO , Mike Rousseau, a déclaré lundi que la compagnie aérienne était "stupéfaite" de la décision du syndicat des agents de bord de défier le Conseil canadien des relations industrielles, qui a déclaré la grève du syndicat illégale.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (CUPE) a déclaré que la grève se poursuivrait jusqu'à ce que le transporteur négocie les salaires et le travail non rémunéré.

"Nous sommes toujours stupéfaits par le fait que le SCFP ne respecte pas ouvertement la loi", a déclaré M. Rousseau lors d'une interview accordée à Reuters. "C'est très décevant de notre point de vue."

Interrogé sur les projets de reprise du service, M. Rousseau a déclaré: "Nous prenons les choses au jour le jour", mais il a souligné que le transporteur avait besoin que "les agents de bord se manifestent."

Il a ajouté que le message adressé au syndicat est "qu'il s'agit d'une grève illégale. Nous nuisons à nos clients, nous nuisons à notre marque."

M. Rousseau a déclaré qu'il pensait être la personne la mieux placée pour diriger la compagnie durant cette période tumultueuse et a exhorté les actionnaires à faire confiance à l'expertise et à la créativité de la direction générale. Certains analystes ont déclaré que les actionnaires étaient préoccupés par la grève et se sont demandé si Air Canada ne perdait pas plus à cause de l'arrêt de travail qu'à cause d'un accord avec le syndicat.