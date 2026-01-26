 Aller au contenu principal
Le directeur général d'AerCap appelle au calme face aux turbulences géopolitiques
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 14:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des commentaires sur la production d'avions) par Tim Hepher et Padraic Halpin

Le directeur de la plus grande société de leasing d'avions au monde , AerCap AER.N , a mis en garde les investisseurs lundi contre une réaction excessive aux récentes incertitudes géopolitiques et économiques et a déclaré que l'industrie du financement de l'aviation travaillait sur des cycles à long terme sûrs.

S'adressant à Reuters lors du plus grand rassemblement annuel de l'industrie, le directeur général Aengus Kelly a déclaré que la flambée des prix de l'or reflétait les mouvements des devises autant que les risques plus larges et qu'il ne voyait "absolument aucun signe" d'un appétit plus faible pour les actifs basés sur le dollar.

Certains économistes craignent que les tensions commerciales et les dissensions politiques entre les principaux partenaires commerciaux occidentaux ne nuisent à la consommation et ne se répercutent sur la demande de voyages et d'avions.

"Il s'agit d'une activité à très long terme, avec des actifs à cycle long de 25 ans et des contrats de location de 12 ans. On ne peut tout simplement pas réagir à ce qui se passe au jour le jourdans les médias ou dans l'échiquier politique", a déclaré M. Kelly.

NE VOIT AUCUN SIGNE DE BAISSE DES INVESTISSEMENTS

L'événement Airline Economics rassemble plus de 5 000 délégués à Dublin, la plaque tournante mondiale du financement aérien, soulignant l'émergence du secteur en tant que classe d'actifs alternative et baromètre des risques économiques et des flux commerciaux à travers le monde.

Ce rassemblement met à nouveau à l'épreuve l'humeur des investisseurs après que le sommet de Davos de la semaine dernière a mis en lumière toute une série de tensions politiques et économiques qui ont pesé sur le dollar, faisant passer le prix de l'or au-dessus de 5 000 dollars l'once pour la première fois lundi.

"Certains diront du prix de l'or qu'il s'agit d'une devise majeure qui se déprécie depuis de nombreuses années... mais je sais que l'or est aussi souvent considéré comme une couverture contre le risque", a déclaré M. Kelly.

Il a toutefois ajouté que d'autres indicateurs de risque, tels que les rendements du Trésor américain, étaient encore "raisonnablement bas".

À la question de savoir si les investisseurs semblaient moins désireux d'investir dans des actifs libellés en dollars tels que l'aéronautique - un appétit qui a soutenu le secteur ces dernières années - M. Kelly a répondu: "Nous n'en voyons absolument aucun signe. Il n'y a pas d'alternative."

Les commentaires de M. Kelly contrastent avec les inquiétudes concernant les développements géopolitiques "troublants" exprimées dans un mémo d'Airbus rapporté par Reuters.

DES APPROVISIONNEMENTS TENDUS

M. Kelly, dont la société possède 1 700 avions commerciaux, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la pénurie d'avions en état de marche se poursuive pendant un certain temps, car les constructeurs d'avions restent en retard sur leurs objectifs de production et les moteurs à réaction nécessitent plus d'entretien qu'on ne le pensait.

Il a déclaré qu'il faudrait à Airbus AIR.PA et à Boeing

BA.N jusqu'à la fin de la décennie pour atteindre les chiffres de livraison qu'ils espèrent et que leurs objectifs de production sont "ambitieux".

Il a également rejeté l'idée d'une éventuelle version plus grande de l'Airbus A220 et a exhorté le plus grand constructeur d'avions du monde à se concentrer sur la production de ce qu'il a avant de lancer quoi que ce soit de nouveau.

Un porte-parole d'Airbus a déclaré que l'entreprise se concentrait sur la montée en puissance de la production de l'A220 et qu'elle "étudiait les options" pour le jet. Airbus a déclaré que les chaînes d'approvisionnement s'amélioraient progressivement.

