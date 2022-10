Le Directeur Général d’Aelis Farma, Pier Vincenzo Piazza, reçoit le Prix de l’Entrepreneur de l’Année décerné par EY

Bordeaux, le 4 octobre 2022 – 7h00 CEST – Aelis Farma (ISIN : FR0014007ZB4 – Mnémonique : AELIS, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau, annonce aujourd’hui que Pier Vincenzo Piazza, Directeur Général d’Aelis Farma, a été récompensé du Prix de l’Entrepreneur de l’Année 2022 par la société d’audit et de conseil Ernst and Young, dans la catégorie « Scale-Up ».



« C’est un honneur de recevoir ce prix que nous devons à l’énorme travail accompli par les équipes d’Aelis Farma. C’est à eux que je dédie cette récompense en les félicitant et remerciant d’avoir permis cette réussite collective. Grâce à leurs expertises et engagements exemplaires, Aelis Farma connait un développement rapide et solide, qui lui permet de se positionner aujourd’hui comme l’une des sociétés les plus innovantes dans le domaine des maladies du cerveau, s’attaquant à des problèmes de santé majeurs marqués par de forts besoins médicaux insatisfaits tels que l’addiction au cannabis ou les déficits cognitifs de la Trisomie 21 », a déclaré Pier Vincenzo Piazza.