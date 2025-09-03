 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 720,00
+0,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur financier de XAI démissionne, selon le WSJ
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 20:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur financier de XAI, Mike Liberatore, a quitté la société d'intelligence artificielle après seulement quelques mois de travail, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, selon des personnes familières avec le sujet.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

