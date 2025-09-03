Le directeur financier de XAI démissionne, selon le WSJ

Le directeur financier de XAI, Mike Liberatore, a quitté la société d'intelligence artificielle après seulement quelques mois de travail, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, selon des personnes familières avec le sujet.