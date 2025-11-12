Le directeur financier de RWE déclare que l'entreprise est prête à réaliser des projets de centrales à gaz d'une capacité de 3 GW en Allemagne

Le groupe allemand RWE

RWEG.DE se prépare à construire de nouvelles centrales électriques au gaz en Allemagne où le gouvernement finalise les détails des enchères pour de nouvelles capacités afin de sécuriser l'approvisionnement en énergie, a déclaré mercredi le directeur financier Michael Mueller.

"Nous pouvons envisager un total de trois gigawatts (GW) de nouvelles capacités, à condition que les critères économiques le permettent", a déclaré Michael Mueller lors d'une conférence de presse organisée à la suite de la publication des résultats des neuf premiers mois.

Il a également mentionné les sites de production au charbon de RWE, tels que Weisweiler, Voerde et Werne, comme des exemples où l'entreprise envisage de nouvelles activités de production d'électricité, mais aussi l'hébergement de centres de données ou de batteries à grande échelle.