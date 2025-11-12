 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 242,06
+1,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur financier de RWE déclare que l'entreprise est prête à réaliser des projets de centrales à gaz d'une capacité de 3 GW en Allemagne
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe allemand RWE

RWEG.DE se prépare à construire de nouvelles centrales électriques au gaz en Allemagne où le gouvernement finalise les détails des enchères pour de nouvelles capacités afin de sécuriser l'approvisionnement en énergie, a déclaré mercredi le directeur financier Michael Mueller.

"Nous pouvons envisager un total de trois gigawatts (GW) de nouvelles capacités, à condition que les critères économiques le permettent", a déclaré Michael Mueller lors d'une conférence de presse organisée à la suite de la publication des résultats des neuf premiers mois.

Il a également mentionné les sites de production au charbon de RWE, tels que Weisweiler, Voerde et Werne, comme des exemples où l'entreprise envisage de nouvelles activités de production d'électricité, mais aussi l'hébergement de centres de données ou de batteries à grande échelle.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +0,88%
Pétrole Brent
64,78 USD Ice Europ -0,48%
Pétrole WTI
60,65 USD Ice Europ -0,61%
RWE
44,320 EUR XETRA +3,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.11.2025 12:26 

    (Actualisé avec Chevron, IBM, On Holding, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,31% ... Lire la suite

  • Dépouillement des bulletins de vote lors des élections législatives, lle 11 novembre 2025 à Bagdad, en Irak ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    Législatives en Irak: la liste du Premier ministre remporte une large victoire, selon son entourage
    information fournie par AFP 12.11.2025 12:18 

    La liste du Premier ministre irakien, Mohamed Chia al-Soudani, a remporté une large victoire aux élections législatives tenues mardi, ont déclaré mercredi à l'AFP des sources proches de sa formation politique. La liste chiite Coalition pour la reconstruction et ... Lire la suite

  • De la fumée s'élève après des frappes israéliennes aux alentours du village de Qatrani, dans le sud du Liban, le 10 novembre 2025 ( AFP / Rabih DAHER )
    Dans le sud du Liban, Israël accusé d'empêcher la reconstruction
    information fournie par AFP 12.11.2025 12:10 

    Lorsqu'il a commencé à militer pour la reconstruction des villages frontaliers du sud du Liban, dévastés par la dernière guerre avec Israël, Tarek Mazraani dit avoir été menacé par des drones de l'armée israélienne qui ont survolé la zone où il habite. Depuis l'entrée ... Lire la suite

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Italie: léger rebond de la production industrielle en septembre
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.11.2025 12:01 

    La production industrielle italienne a légèrement rebondi en septembre (+1,5% sur un an) après un mauvais mois d'août (-2,4%), notamment dans les secteurs électronique et alimentaire, a indiqué mercredi l'Institut national des statistiques (Istat). La production ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank