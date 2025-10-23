 Aller au contenu principal
Le directeur financier de l'unité Optum de UnitedHealth a démissionné, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 17:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur financier de l'unité Optum de UnitedHealth Group UNH.N , Roger Connor, a démissionné après moins de six mois dans ses fonctions, a rapporté Bloomberg jeudi, citant une note interne.

