Le directeur financier de l'unité Optum de UnitedHealth a démissionné, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur financier de l'unité Optum de UnitedHealth Group UNH.N , Roger Connor, a démissionné après moins de six mois dans ses fonctions, a rapporté Bloomberg jeudi, citant une note interne.