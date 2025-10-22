 Aller au contenu principal
Le directeur financier de Howmet Aerospace partira à la retraite d'ici 2025
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 22:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Howmet Aerospace HWM.N a annoncé mercredi que son directeur financier Ken Giacobbe prendrait sa retraite le 31 décembre.

Le fournisseur aérospatial a déclaré que Giacobbe, qui aura 60 ans, sera remplacé par Patrick Winterlich à compter du 1er décembre 2025.

Winterlich a rejoint Hexcel HXL.N en 1998 et a occupé des postes dans les domaines de la finance, des opérations et de l'informatique, avant d'assumer son rôle actuel de directeur financier chez l'équipementier aéronautique en 2017.

Il sera basé au siège de Howmet à Pittsburgh, en Pennsylvanie, a indiqué la société.

