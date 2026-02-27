Le directeur financier de HF Sinclair, Atanas Atanasov, prend volontairement congé dans le cadre de l'examen de la communication des informations

(Ajout de détails tout au long de l'article)

Le directeur financier de HF Sinclair

DINO.N , Atanas Atanasov, a pris volontairement congé de ses fonctions, a révélé le raffineur américain dans un document déposé vendredi, une semaine seulement après que le grand patron Tim Go ait déposé une demande similaire.

Les actions de la société ont chuté de 4 % dans les échanges avant bourse.

La semaine dernière, la société a déclaré qu'elle avait entamé un examen interne de ses processus de divulgation.

La société a déclaré vendredi que l'examen avait commencé le 26 janvier, après que M. Atanasov eut exprimé ses inquiétudes quant au fait que certaines mesures prises par M. Go avaient créé un "ton au sommet" défavorable en ce qui concerne les processus de divulgation de 2025.

Au cours des étapes ultérieures de l'examen, le conseil d'administration a développé des préoccupations liées à certaines actions entreprises par Atanasov, à la suite desquelles ce dernier a demandé à prendre un congé volontaire.

HF Sinclair a déclaré avoir achevé l'examen et conclu que les mesures prises par les dirigeants n'ont pas créé un "ton au sommet" défavorable en ce qui concerne les processus de divulgation 2025.

Les contrôles et procédures de divulgation de l'entreprise restent également efficaces, a ajouté la société

La société a nommé Vivek Garg au poste de directeur financier par intérim. Franklin Myers occupe actuellement le poste de directeur général par intérim.

HF Sinclair a déclaré qu'elle s'attendait à négocier un accord de séparation mutuellement acceptable avec Go et Atanasov.