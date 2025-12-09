Le directeur financier de Goldman Sachs déclare que la dynamique des fusions et acquisitions soutient des perspectives encourageantes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Goldman Sachs GS.N est en passe de devenir cette année la deuxième plus importante de l'histoire pour les fusions et acquisitions annoncées, un signe encourageant pour 2026, a déclaré mardi son directeur financier Denis Coleman.
