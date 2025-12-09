 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 053,50
-0,76%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur financier de Goldman Sachs déclare que la dynamique des fusions et acquisitions soutient des perspectives encourageantes pour 2026
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N est en passe de devenir cette année la deuxième plus importante de l'histoire pour les fusions et acquisitions annoncées, un signe encourageant pour 2026, a déclaré mardi son directeur financier Denis Coleman.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
881,460 USD NYSE +1,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank