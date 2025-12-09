Le directeur financier de Citigroup, M. Mason, s'attend à ce que les activités de banque d'investissement enregistrent une croissance de l'ordre de 20 % au quatrième trimestre

Le directeur financier deCitigroup C.N , Mark Mason, a déclaré mardi que les commissions de banque d'investissement du quatrième trimestre devraient augmenter d'un pourcentage de l'ordre de 20 % par rapport à l'année précédente.

"En ce qui concerne la banque d'investissement, nous constatons une dynamique continue, en particulier dans le domaine des fusions et acquisitions", a déclaré M. Mason lors de la Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference.

Le chiffre d'affaires du secteur des marchés devrait connaître une baisse de l'ordre de 10 % par rapport à l'année précédente, a précisé M. Mason.