Le directeur financier de Citigroup, M. Mason, s'attend à ce que les activités de banque d'investissement enregistrent une croissance de l'ordre de 20 % au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 21:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur financier deCitigroup C.N , Mark Mason, a déclaré mardi que les commissions de banque d'investissement du quatrième trimestre devraient augmenter d'un pourcentage de l'ordre de 20 % par rapport à l'année précédente.

"En ce qui concerne la banque d'investissement, nous constatons une dynamique continue, en particulier dans le domaine des fusions et acquisitions", a déclaré M. Mason lors de la Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference.

Le chiffre d'affaires du secteur des marchés devrait connaître une baisse de l'ordre de 10 % par rapport à l'année précédente, a précisé M. Mason.

