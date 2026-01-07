Le directeur financier de CF Industries quitte ses fonctions, Richard Hoker est nommé directeur financier par intérim

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute des détails)
Le directeur financier de CF Industries
CF.N , Gregory Cameron, quittera ses fonctions le 15 février, a annoncé mercredi le fabricant américain d'engrais.
L'entreprise a nommé Richard Hoker en tant que directeur financier intérimaire et a commencé à chercher un directeur financier permanent, a indiqué la société dans son communiqué.
Hoker est un vétéran de l'entreprise et y a occupé plusieurs fonctions, notamment celles de vice-président, de contrôleur de gestion et de directeur de la comptabilité depuis novembre 2007.
