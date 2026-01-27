Le directeur financier d'UPS annonce la suppression de 30 000 emplois opérationnels d'ici 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
United Parcel Service UPS.N prévoit de supprimer jusqu'à 30 000 postes opérationnels en 2026, a déclaré le directeur financier Brian Dykes lors de la conférence téléphonique de la société après la publication des résultats.
