information fournie par Reuters • 16/06/2026 à 22:13

Le directeur financier d'AT&T, M. Desroches, prendra sa retraite en décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AT&T T.N a annoncé mardi que son directeur financier, Pascal Desroches, prendrait sa retraite le 31 décembre.