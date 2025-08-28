Le directeur financier d'Applied Materials déclare que les mouvements de fonderie soutenus par le gouvernement ne modifient pas ses prévisions

Le directeur financier d'Applied Materials AMAT.O , Brice Hill, a déclaré jeudi que les récentes nouvelles concernant les unités de fonderie des fabricants de puces, dont Intel INTC.O , ne modifieront pas ses prévisions concernant la demande d'outils de fabrication de puces haut de gamme.

La décision du gouvernement américain de prendre une participation d'environ 10 % dans Intel INTC.O , qui est un client d'Applied Materials, a suscité des questions sur les perspectives des entreprises américaines après que le président Donald Trump a déclaré qu'il avait l'intention de conclure d'autres accords similaires.

Interrogé lors de la Deutsche Bank Technology Conference sur le fait de savoir si les incitations gouvernementales pour les fabricants de puces augmenteraient les prévisions de demande d'Applied, Hill a déclaré qu'un tel soutien pourrait déplacer l'endroit où les usines sont construites, mais qu'il n'augmenterait pas la demande globale.

"Nous ne pensons pas que quelqu'un va construire des usines supplémentaires qui n'ont pas de modèles."

Il a ajouté qu'une concurrence accrue pourrait légèrement réduire l'utilisation moyenne des usines, mais pas suffisamment pour modifier les prévisions à cinq ans d'Applied.