Le directeur financier d'Applied Materials déclare que les mouvements de fonderie soutenus par le gouvernement ne modifient pas ses prévisions
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 22:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur financier d'Applied Materials AMAT.O , Brice Hill, a déclaré jeudi que les récentes nouvelles concernant les unités de fonderie des fabricants de puces, dont Intel INTC.O , ne modifieront pas ses prévisions concernant la demande d'outils de fabrication de puces haut de gamme.

La décision du gouvernement américain de prendre une participation d'environ 10 % dans Intel INTC.O , qui est un client d'Applied Materials, a suscité des questions sur les perspectives des entreprises américaines après que le président Donald Trump a déclaré qu'il avait l'intention de conclure d'autres accords similaires.

Interrogé lors de la Deutsche Bank Technology Conference sur le fait de savoir si les incitations gouvernementales pour les fabricants de puces augmenteraient les prévisions de demande d'Applied, Hill a déclaré qu'un tel soutien pourrait déplacer l'endroit où les usines sont construites, mais qu'il n'augmenterait pas la demande globale.

"Nous ne pensons pas que quelqu'un va construire des usines supplémentaires qui n'ont pas de modèles."

Il a ajouté qu'une concurrence accrue pourrait légèrement réduire l'utilisation moyenne des usines, mais pas suffisamment pour modifier les prévisions à cinq ans d'Applied.

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
165,2700 USD NASDAQ +0,54%
INTEL
24,9300 USD NASDAQ +0,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

