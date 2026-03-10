Le directeur financier d'Anthropic voit des milliards de dollars de chiffre d'affaires menacés par la mise à l'index du Pentagone

Krishna Rao, directeur financier d'Anthropic, a déclaré que l'inscription du laboratoire d'intelligence artificielle sur la liste noire du gouvernement américain pourrait entraîner une réduction de plusieurs milliards de dollars de son chiffre d'affaires pour l'année 2026, et ce pour l'ensemble de ses activités.

L'entreprise a intenté une action en justice lundi pour empêcher le Pentagone de l'inscrire sur une liste noire de sécurité nationale, intensifiant ainsi la bataille à fort enjeu qui l'oppose à l'armée américaine au sujet des restrictions d'utilisation de sa technologie.

M. Rao a déclaré dans un document déposé auprès du tribunal fédéral que si les mesures prises par le gouvernement étaient maintenues, l'impact sur Anthropic serait "presque impossible à inverser".

* "Sur l'ensemble des activités d'Anthropic, et en tenant compte de la probabilité qu'un client donné fasse une lecture maximale, les actions du gouvernement pourraient réduire les revenus d'Anthropic en 2026 de plusieurs milliards de dollars."

* Anthropic prévoit que des centaines de millions de dollars de revenus en 2026 pourraient être menacés uniquement en raison du travail effectué pour le ministère de la Guerre.

* Anthropic pourrait perdre de 50 % à 100 % des recettes provenant des entreprises de défense et d'autres entreprises qui dépendent du ministère de la Guerre.

* Ces actions pourraient saper la confiance des investisseurs dans Anthropic et augmenteront les coûts d'Anthropic pour lever les fonds dont elle a besoin pour fonctionner.