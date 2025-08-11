Le directeur du service de Tesla en Amérique du Nord quitte le constructeur de véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Piero Landolfi, directeur du service de Tesla TSLA.O pour le marché nord-américain, a quitté le fabricant de véhicules électriques après près de neuf ans, rejoignant ainsi l'exode des cadres de l'entreprise confrontée à une baisse des ventes.

Le départ de Tesla a été difficile en raison de "la pensée de premier principe et la mentalité de faire les choses" de l'entreprise, a déclaré Piero Landolfi dans un message sur LinkedIn dimanche.

Selon son profil LinkedIn, Piero Landolfi a rejoint la société Nimble, spécialisée dans les technologies de robotique et de commerce électronique autonome, en tant que vice-président senior des opérations.

Son départ est le dernier d'une série de départs du constructeur de voitures électriques, après celui de Troy Jones, le plus haut responsable des ventes de Tesla en Amérique du Nord, qui a quitté l'entreprise en juillet après 15 ans de service.

Raj Jegannathan , un cadre supérieur doté d'un vaste champ d'action comprenant plusieurs fonctions liées à l'informatique et aux données, a récemment pris la direction des ventes, comme l'a rapporté Reuters en exclusivité le mois dernier.

Parmi les autres personnalités qui ont quitté l'entreprise, citons Omead Afshar, le confident du directeur général de Tesla, Elon Musk, qui était en charge des ventes et des opérations de fabrication en Amérique du Nord et en Europe.

Milan Kovac, chef de l'équipe du robot humanoïde Optimus de Tesla, a annoncé son départ en juin. Parmi les autres départs récents, citons celui de Vineet Mehta, responsable des batteries, et celui de David Lau, responsable des logiciels.

En juillet, le fabricant de véhicules électriques de Musk a enregistré la pire baisse trimestrielle de ses ventes depuis plus de dix ans et son bénéfice a manqué les objectifs de Wall Street; sa marge bénéficiaire sur la fabrication des voitures a toutefois été meilleure que ce que beaucoup craignaient.

Elon Musk avait déclaré que les réductions du soutien du gouvernement américain aux fabricants de véhicules électriques pourraient conduire à "quelques trimestres difficiles" pour Tesla, avant qu'une vague de revenus provenant des logiciels et des services de conduite autonome ne commence à la fin de l'année prochaine.