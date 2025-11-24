Le directeur du fonds public indonésien s'intéresse aux opportunités d'infrastructures d'IA à l'étranger

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stefanno Sulaiman

Lefonds public BPJS Ketenagakerjaan, l'un des plus grands investisseurs institutionnels d'Indonésie, souhaite investir dans des entreprises qui fournissent des infrastructures pour l'industrie de l' intelligence artificielle s'il obtient l'approbation du gouvernement pour investir à l'étranger, a déclaré un directeur à Reuters.

Le fonds attend l'approbation réglementaire pour investir à l'étranger, car il cherche à se développer au-delà des opportunités nationales limitées, a déclaré lundi Edwin Ridwan, directeur du développement des investissements de l'entreprise. Il n'y a pas de calendrier pour la décision, a-t-il dit.

Le fonds cherche à obtenir l'autorisation d'investir jusqu'à 5 % de son portefeuille total à l'étranger, a-t-il ajouté. Le fonds de sécurité sociale gère 879 billions de rupiahs (52 milliards de dollars) d'actifs.

"La chaîne d'approvisionnement(AI) constituera une bonne diversification pour nos investissements, qui pourraient être réalisés aux États-Unis, à Taïwan, au Japon et en Corée du Sud", a-t-il déclaré. Le fonds voit des opportunités d'investissement dans les entreprises qui soutiennent le secteur de l' IA, telles que les centres de données, les entreprises énergétiques qui alimentent l'industrie de l'IA et les entreprises de câblodistribution, a déclaré Edwin, ajoutant que les principales entreprises d'IA, telles que les fabricants de puces, étaient déjà "trop encombrées".

Il n'a pas exclu la possibilité d'investir dans des fabricants de puces tels que Nvidia NVDA.O , mais a précisé que toute décision dépendrait de l'évaluation des entreprises. Reuters a rapporté en avril que le fonds souhaitait doubler son exposition aux actions locales pour atteindre jusqu'à 20 % dans les trois ans, contre 10 % environ. La plus grande partie de ses fonds a été investie dans des obligations, le reste dans des dépôts et d'autres instruments.

(1 $ = 16 700 rupiahs)