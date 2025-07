Le directeur des investissements de Martin Currie rejoint le Franklin Templeton Institute

Michael Browne, directeur des investissements de Martin Currie, va devenir stratégiste mondial du Franklin Templeton Institute. Basé à Londres, il sera chargé de concevoir et de fournir des analyses de marchés aux clients et investisseurs basés au Royaume-Uni et en Europe principalement.

A ce poste nouvellement créé, il conduira des recherches censées être indépendantes, fera des présentations lors de conférences et de webinaires du secteur et accompagnera les partenaires et les clients clés pour les aider à naviguer sur les marchés financiers. Il est rattaché à Stephen Dover, stratégiste en chef du marché et directeur du Franklin Templeton Institute.

En tant que directeur des investissements chez Martin Currie, qui fait partie du groupe Franklin Templeton, Michael Browne supervisait toutes les équipes d’investissement de l’entreprise. Avant de rejoindre Martin Currie en 2010, il a travaillé pour BZW Investment Management et Chase Asset Management, où il a lancé leur premier hedge fund. En 2001, il a rejoint Sofaer Capital, où il a fondé un fonds d’actions à long terme couronné de succès et primé.