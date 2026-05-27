Le directeur des investissements de Columbia Threadneedle prend sa retraite

William Davies va quitter son poste de directeur des investissements mondial de Columbia Threadneedle Investments, la société de gestion d’actifs d’Ameriprise Financial. Il prendra sa retraite le fin juin après 33 ans de service au sein de la société, annonce le gestionnaire.

William F. « Ted » Truscott, directeur général de Columbia Threadneedle, assurera les fonctions de directeur des investissements mondial par intérim à compter du 1er juillet 2026 jusqu'à la nomination d’un successeur.

Ted Truscott a exercé les fonctions de directeur des investissements de la société pendant sept ans, avant sa nomination en tant que directeur général en 2010. « Columbia Threadneedle dispose d’un solide vivier de hauts responsables de l’investissement et de responsables de classes d’actifs qui conserveront leurs responsabilités fonctionnelles actuelles pendant que M. Truscott exercera les fonctions de directeur des investissements par intérim », souligne un communiqué.

William Davies avait rejoint Threadneedle (devenu Columbia Threadneedle) lors de la création de la société en 1994 en tant que gérant actions européennes. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes de direction au sein de la société, notamment responsable des actions européennes, responsable mondial des actions, directeur des investissements EMEA et, depuis 2022, directeur des investissements mondial.

Laurence Marchal