Le directeur de Stellantis pour l'Europe met en garde contre le fait que les projets de l'UE en matière d'acier vert nuiront à l'accessibilité financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Emanuele Cappellano, directeur général pour l'Europe du constructeur automobile Stellantis
STLAM.MI , a déclaré mercredi que les projets de l'UE en matière d'acier vert nuiraient aux efforts visant à rendre les voitures plus abordables, en particulier dans le segment des petites voitures.
Il a ajouté que l'UE devait faire preuve de plus de souplesse en ce qui concerne les objectifs de CO2 pour les fourgonnettes utilitaires.
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