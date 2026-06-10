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Le directeur de Stellantis pour l'Europe met en garde contre le fait que les projets de l'UE en matière d'acier vert nuiront à l'accessibilité financière
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Emanuele Cappellano, directeur général pour l'Europe du constructeur automobile Stellantis

STLAM.MI , a déclaré mercredi que les projets de l'UE en matière d'acier vert nuiraient aux efforts visant à rendre les voitures plus abordables, en particulier dans le segment des petites voitures.

Il a ajouté que l'UE devait faire preuve de plus de souplesse en ce qui concerne les objectifs de CO2 pour les fourgonnettes utilitaires.

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