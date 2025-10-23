 Aller au contenu principal
Le directeur de l'exploitation de Blackstone, Jon Gray, déclare que la société ne voit pas beaucoup de problèmes de crédit sur le marché
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur de l'exploitation de Blackstone BX.N , Jon Gray, a déclaré jeudi que le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde ne voyait pas beaucoup de problèmes de crédit sur le marché, dans le sillage des faillites très médiatisées qui ont mis une partie du marché en état d'alerte.

Le président-directeur général Stephen Schwarzman a déclaré que la plateforme de crédit privé de la société, axée sur la qualité de l'investissement, dans le cadre de ses activités de crédit et d'assurance, n'avait subi aucune perte réalisée à ce jour.

Valeurs associées

BLACKSTONE
153,770 USD NYSE -4,97%
