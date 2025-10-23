Le directeur de l'exploitation de Blackstone, Jon Gray, déclare que la société ne voit pas beaucoup de problèmes de crédit sur le marché

Le directeur de l'exploitation de Blackstone BX.N , Jon Gray, a déclaré jeudi que le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde ne voyait pas beaucoup de problèmes de crédit sur le marché, dans le sillage des faillites très médiatisées qui ont mis une partie du marché en état d'alerte.

Le président-directeur général Stephen Schwarzman a déclaré que la plateforme de crédit privé de la société, axée sur la qualité de l'investissement, dans le cadre de ses activités de crédit et d'assurance, n'avait subi aucune perte réalisée à ce jour.