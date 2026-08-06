Le directeur de l'autorité américaine de régulation des télécommunications affirme que les restrictions sur les importations de technologies chinoises visent à stimuler la production et à contrer les risques pour la sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des critiques formulées par une commissaire démocrate de la FCC, paragraphes 8 et 9, liens vers des articles précédents)

* La FCC affirme que ces restrictions visent à stimuler rapidement la production américaine de robots et d'onduleurs

* Depuis décembre, l'agence a interdit la commercialisation de nouveaux modèles étrangers de drones, de routeurs, de robots et d'onduleurs

* La commissaire démocrate Gomez critique la mise en œuvre désordonnée et chaotique des changements apportés à la politique technologique de la FCC

par David Shepardson

Le président de la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis, Brendan Carr, a déclaré jeudi que les restrictions sur les importations de robots et d’onduleurs chinois visent à stimuler rapidement la production américaine et à faire face aux risques pour la sécurité nationale.

La FCC, qui réglemente les télécommunications aux États-Unis, interdit depuis décembre les nouveaux modèles de drones, routeurs, robots et onduleurs étrangers, accordant des dérogations aux fournisseurs non chinois tout en excluant de fait les fabricants chinois.

“Nous disons aux gens que le moment est venu de rapatrier une grande partie des investissements et de les transformer en éléments qui pourraient s’avérer essentiels pour notre sécurité nationale”, a déclaré M. Carr, ajoutant: “Nous ne voulons pas nous retrouver, d’ici cinq ans, dans une situation où il y aurait des milliers, voire des millions, de ce type d’appareils représentant un risque pour la sécurité nationale.” La FCC a interdit le mois dernier les importations chinoises de nouveaux robots humanoïdes et quadrupèdes, ainsi que d’onduleurs connectés, qui permettent aux sources d’énergie renouvelables et aux batteries de se connecter aux réseaux électriques et aux équipements des centres de données. Ces mesures ont déclenché des mesures de rétorsion chinoises en début de semaine. Reuters a rapporté en début de semaine que la FCC préparait une interdiction des importations aux États-Unis de nouveaux modèles de composants chinois destinés aux centres de données, appelés “émetteurs-récepteurs optiques”, dans le but de protéger l’infrastructure qui sous-tend l’essor de l’IA . Interrogé sur cette information, M. Carr a renvoyé la question à d’autres agences.

“La décision concernant les éléments à ajouter relève du pouvoir exécutif et des agences de sécurité nationale. Ce sont elles qui prennent la décision. Nous nous chargeons ensuite de la mettre en œuvre. Je vous invite donc à vous adresser à elles pour tout commentaire sur les mesures qu’elles pourraient prendre ultérieurement, le cas échéant”, a-t-il déclaré. Anna Gomez, la commissaire démocrate de la FCC, a salué les mesures de M. Carr axées sur la sécurité nationale, mais a critiqué la manière dont le processus s’est déroulé.

“Ce que j’entends de la part de nombreuses entreprises américaines et de dirigeants du secteur, c’est qu’ils s’inquiètent de la manière désordonnée, chaotique, dont nous avons assisté au déploiement de changements fondamentalement profonds” dans la politique technologique de la FCC, a-t-elle déclaré. “Si nous voulons éviter de donner l’impression de favoriser certains acteurs par rapport à d’autres, nous avons besoin de transparence… Sinon, cela ressemble en réalité à une simple politique industrielle”, a-t-elle ajouté.