Le directeur de Hiscox est accusé de parjure en Grèce dans le cadre d'une affaire d'extradition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Renee Maltezou et Kirstin Ridley

Un **directeur** de l'assureur Hiscox HSX.L , coté à Londres, est accusé d'avoir fourni un faux témoignage lors d'une tentative d'extradition d'un ancien collègue de la Grèce vers les Bermudes, selon des procédures judiciaires et des documents consultés par Reuters.

Un procureur d'Athènes allègue que le directeur, qui ne peut être nommé en vertu de la loi grecque, a soumis de fausses preuves en 2019 et 2020 qui ont été envoyées en Grèce pour soutenir une demande des Bermudes pour l'extradition de Yuval Abraham, un ancien directeur financier de l'unité Hiscox basée aux Bermudes, Hiscox Services Ltd (HSL), les **documents judiciaires** montrent.

L'affaire grecque, qui n'a pas été rapportée précédemment, fait suite à des plaintes de représailles de la part de dénonciateurs et à une poursuite de huit ans d'Abraham par Hiscox devant les tribunaux des Bermudes, de Grande-Bretagne, des États-Unis, d'Afrique du Sud et de Grèce concernant des allégations selon lesquelles il aurait détourné environ 1,8 million de dollars pour acheter des montres suisses de luxe.

L'avocat du directeur de Hiscox a déclaré lors d'une audience du tribunal d'Athènes le 4 mars que son client niait avoir commis des actes répréhensibles et que l'affaire devait être radiée parce qu'une citation à comparaître avait été signifiée en grec plutôt qu'en anglais.

"La totalité de ce que (mon client) a **témoigné** dans le cadre de la procédure d'extradition correspond à la vérité", a déclaré au juge Ioannis Androulakis, l'avocat de la défense du **directeur**.

Le directeur est accusé de faux témoignage, ce qui est passible d'une amende et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans.

Hiscox, dont le siège se trouve aux Bermudes et qui est l'un des plus grands membres du marché de l'assurance commerciale de la Lloyd's de Londres, a refusé de commenter l'affaire.

Zoe Konstantopoulou, une avocate représentant **Abraham**, qui est également chef d'un parti politique, a déclaré au parlement grec en mai 2025 que son client était "victime d'une très grave affaire de corruption".

Mme Konstantopoulou a déclaré au tribunal le 4 mars qu'**Abraham** était un "cadre supérieur très prometteur" qui a été piégé après avoir refusé de fermer les yeux sur des violations de la législation fiscale au travail.

La prochaine audience dans cette affaire, qui a été déclenchée par un procès intenté en 2021 par Abraham contre le directeur, est prévue pour le 21 avril.

FRAUDE PRÉSUMÉE À LA MONTRE SUISSE

Abraham affirme, sans citer de preuves, qu'il est tombé sur une fraude en 2017 qui s'est traduite par des "profits astronomiques" provenant du non-paiement d'impôts dus à d'autres États non identifiés.

En conséquence, Abraham a refusé de signer les comptes annuels 2017 d'une filiale d'Hiscox, indique ce procès.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante le récit d'Abraham.

Hiscox a refusé de commenter les allégations de fraude fiscale.

Trois filiales de Hiscox, dont HSL, ont allégué qu'Abraham avait utilisé de fausses factures pour des services de conseil fictifs afin de siphonner l'argent des comptes de Hiscox pour acheter des montres et des accessoires de luxe entre juin 2017 et février 2018, montrent des **documents judiciaires** et des jugements publics aux Bermudes et à Londres.

Abraham, 45 ans, citoyen d'Israël, d'Afrique du Sud et de Pologne, licencié en 2018, a nié tout acte répréhensible dans la demande reconventionnelle de 2021, alléguant que les poursuites engagées contre lui visaient à le faire taire après qu'il eut dénoncé la situation en interne.

Renvoyant l'affaire en procès, le procureur grec a déclaré qu'Abraham n'avait pas commis de fraude, qu'il n'avait pas supervisé les factures et les paiements qu'il était accusé d'avoir procurés et qu'il n'était pas le seul habilité à signer de telles transactions, selon des documents judiciaires.

GEL DES AVOIRS AU NIVEAU MONDIAL

HSL, Hiscox Agency et Hiscox Insurance Company (Bermuda) ont obtenu un jugement civil sommaire à la Cour suprême des Bermudes contre Abraham en octobre 2018.

Ce jugement l'a condamné à payer environ 1,5 million de dollars et 334 000 francs suisses (427 600), plus les intérêts, indiquent les jugements publics. Des tribunaux des Bermudes, de New York et de Londres ont également imposé des ordonnances de gel des avoirs en 2018 et 2019, selon des jugements publics.

En juillet 2019, la police des Bermudes a déclaré qu'Abraham avait pris la fuite avant de pouvoir être saisi pour des accusations d'obtention de transferts de fonds par tromperie, de fausse comptabilité, de blanchiment d'argent et d'autres infractions.

Abraham a été arrêté à l'aéroport d'Athènes en août 2019 sur la base d'une notice rouge d'Interpol, selon des documents judiciaires.

Il a passé près de 12 mois dans une prison de haute sécurité, d'où il a demandé l'asile en Grèce, avant que le ministère grec de la Justice ne déclare en 2021 que les Bermudes n'avaient pas le pouvoir de demander son extradition, selon des documents judiciaires.

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