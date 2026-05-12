Le directeur d'OpenAI, Altman, affirme qu'Elon Musk voulait prendre le contrôle de l'entreprise à l'origine de ChatGPT, et nie toute trahison

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Altman affirme que Musk a soutenu le projet à but lucratif et rejette l'accusation de trahison

* Musk réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à verser à l'association OpenAI

* L'avocat de Musk remet en cause l'honnêteté d'Altman

* Les témoignages pourraient s'achever cette semaine, les délibérations pourraient avoir lieu la semaine prochaine

(Ajoute des détails sur les témoignages et les contre-interrogatoires) par Kenrick Cai, Deepa Seetharaman et Jonathan Stempel

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a rejeté mardi l'affirmation d'Elon Musk selon laquelle il aurait trahi la mission fondatrice du créateur de ChatGPT, qui est de servir l'intérêt général, et a déclaré que c'était Musk qui cherchait à prendre le contrôle d'OpenAI et à en tirer profit. Dans une plainte déposée en août 2024, Musk a accusé Altman et OpenAI de l'avoir persuadé de verser 38 millions de dollars , pour finalement voir l'organisation à but non lucratif abandonner sa mission au service de l'humanité et se transformer en société à but lucratif.

Le procès, qui en est maintenant à sa troisième semaine, pourrait déterminer l'avenir d'OpenAI et de sa direction, alors que l'entreprise se prépare à une éventuelle introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise à 1 000 milliards de dollars.

Interrogé par son avocat devant le tribunal fédéral d'Oakland, en Californie, Altman a réfuté l'affirmation de Musk selon laquelle lui-même et le président d'OpenAI, Greg Brockman, également accusé, auraient tenté de « détourner une organisation caritative ».

Altman a déclaré: « J’ai du mal à comprendre cette formulation », et a ajouté qu’il espérait que « si OpenAI continue à bien se porter, l’organisation à but non lucratif s’en sortira encore mieux ».

Les avocats de Musk ont cherché à présenter Altman comme un menteur concernant ses projets pour OpenAI.

Musk a déclaré en début de procès: « Si l'on confie l'IA à quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, je pense que cela représente un très grand danger pour le monde entier. »

L'homme le plus richedu monde réclame environ 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à OpenAI et à Microsoft

MSFT.O , un investisseur majeur, qui devront être versés à une organisation à but non lucratif d'OpenAI. Musksouhaite également que Altman et Brockman soient démis de leurs fonctions.

ALTMAN S'EST OPPOSÉ À LA TENTATIVE DE MUSK DE PRENDRE LE CONTRÔLE

OpenAI a été cofondée en 2015 par plusieurs entrepreneurs, dont Musk et Altman. Elle a tenté de démontrer que Musk était au courant du projet de transformation en entreprise à but lucratif avant de quitter son conseil d'administration en 2018, mais qu'il souhaitait prendre le contrôle de la société et qu'il intente un procès parce qu' il regrette d'avoir manqué une occasion de s'enrichir. OpenAI a créé une entité à but lucratif en mars 2019.

Lorsqu’on lui a demandé si Musk s’était opposé au projet de transformation en société à but lucratif, Altman a répondu « tout le contraire ».

Altman a rappelé que Musk avait un jour exigé une participation de 90 % dans OpenAI, et a déclaré qu’il était « extrêmement mal à l’aise » à l’idée de céder le contrôle majoritaire, même si Musk avait revu ses exigences à la baisse.

« J’avais une grande expérience des start-ups, j’avais vu beaucoup de luttes de pouvoir », a-t-il déclaré, citant SpaceX, l’entreprise de Musk, comme un exemple où les fondateurs de sociétés performantes ont consolidé leur pouvoir pour s’assurer un contrôle permanent.

Altman a également déclaré que, bien que lui-même et d'autres dirigeants d'OpenAI aient souhaité rester en bons termes avec Musk, il s'était opposé à une fusion avec Tesla

TSLA.O , la société de voitures électriques de Musk.

« Je ne pense pas que nous aurions eu la capacité de garantir que notre mission soit mise en œuvre », a-t-il déclaré. « Fondamentalement, Tesla doit servir ses clients et vendre des voitures. »

L'HONNÊTETÉ D'ALTMAN REMISE EN QUESTION

Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de Musk, Steven Molo, a remis en cause l'honnêteté d'Altman.

Il a cité le témoignage d’un ancien membre du conseil d’administration d’OpenAI selon lequel Altman avait favorisé une « culture toxique du mensonge », ainsi que celui de sept anciens responsables d’OpenAI qui ont déclaré qu’Altman n’était pas digne de confiance.

« Avez-vous induit des gens en erreur dans le cadre de vos activités professionnelles? », a demandé Molo à Altman.

« Je pense être un homme d'affaires honnête et digne de confiance », a répondu Altman.

« Ce n'est pas ma question. Avez-vous induit des gens en erreur dans le cadre de vos activités professionnelles? »

« Je ne pense pas. »

LE PRÉSIDENT D'OPENAI SURPRIS PAR L'OFFRE DE RACHAT DE MUSK

Ce procès marque un affrontement entre géants de la tech, Musk se présentant comme le défenseur des gens ordinaires face aux dangers de l’IA et aux titans de la Silicon Valley qui ne se soucient que de l’argent. Il fait suite à la levée de fonds de plusieurs centaines de milliards de dollars par OpenAI auprès de grandes entreprises technologiques et d’investisseurs afin d’augmenter sa puissance de calcul. Altman a déclaré qu’OpenAI avait levé 175 milliards de dollars auprès d’investisseurs privés depuis sa création. Le départ de Musk a suscité des sentiments mitigés au sein d’OpenAI, a déclaré Altman, certains craignant que cela ne nuise au financement, tandis que d’autres étaient soulagés d’être libérés de l’exigence de Musk que les chercheurs justifient régulièrement leurs progrès.

« Je ne pense pas que M. Musk comprenait comment diriger un bon laboratoire de recherche », a déclaré Altman. « Il avait démotivé certains de nos chercheurs les plus importants. »

Le président d’OpenAI, Bret Taylor, a témoigné séparément mardi qu’OpenAI avait reçu une offre de rachat officielle d’un consortium dirigé par xAI, la société concurrente de Musk, en février 2025, six mois après que Musk eut intenté son procès.

« J’ai été surpris », a déclaré Taylor. « Cette proposition visait à acquérir cette organisation à but non lucratif par un groupe d’investisseurs à but lucratif, ce qui semblait contraire à l’esprit du procès. »

Les témoignages pourraient s’achever cette semaine, et les jurés pourraient commencer à délibérer sur la responsabilité des défendeurs d’ici le 18 mai.

La juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers, qui préside le procès, déterminera les éventuelles mesures de réparation.

Lors de témoignages précédents, l’ancien directeur scientifique d’OpenAI, Ilya Sutskever , a déclaré avoir passé environ un an à rassembler des preuves à l’intention des administrateurs d’OpenAI concernant le « comportement systématique de mensonge » d’Altman, tandis que le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, a qualifié l’investissement de son entreprise de « risque calculé »." Parmi les autres personnes ayant témoigné figurent Brockman et Shivon Zilis, ancienne membre du conseil d'administration d'OpenAI et mère de quatre des enfants de Musk.