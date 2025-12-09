Le directeur d'EssilorLuxottica déclare que la participation de Meta dans le fabricant de Ray-Ban est "d'au moins 3 %"

Meta META.O , propriétaire de Facebook, détient une participation d'au moins 3 % dans EssilorLuxottica ESLX.PA , a déclaré mardi un membre du conseil d'administration de la société européenne à l'origine des lunettes Ray-Ban.

La participation de Meta a été précédemment rapportée par des sources mais n'a pas été confirmée par l'une ou l'autre entreprise. Les deux entreprises travaillent en étroite collaboration sur les lunettes à intelligence artificielle Ray-Ban Meta.

Jose Gonzalo, directeur exécutif de la banque d'investissement publique française Bpifrance et administrateur indépendant au conseil d'administration d'EssilorLuxottica, a déclaré que ce chiffre pourrait augmenter.

"Il s'agit d'au moins 3 %", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était possible que ce chiffre atteigne 5 %, bien qu'il se situe probablement dans la partie inférieure de cette fourchette. Il a ajouté que "rien ne les empêche de continuer à augmenter (leur participation)".

Meta n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. EssilorLuxottica n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Gonzalo a ajouté que Meta ne cherchait pas actuellement à obtenir un siège au conseil d'administration.

"Ils ne sont pas représentés au conseil d'administration et n'ont pas demandé à l'être", a-t-il déclaré.