 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 058,49
-0,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur d'EssilorLuxottica déclare que la participation de Meta dans le fabricant de Ray-Ban est "d'au moins 3 %"
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 13:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mathieu Rosemain

Meta META.O , propriétaire de Facebook, détient une participation d'au moins 3 % dans EssilorLuxottica ESLX.PA , a déclaré mardi un membre du conseil d'administration de la société européenne à l'origine des lunettes Ray-Ban.

La participation de Meta a été précédemment rapportée par des sources mais n'a pas été confirmée par l'une ou l'autre entreprise. Les deux entreprises travaillent en étroite collaboration sur les lunettes à intelligence artificielle Ray-Ban Meta.

Jose Gonzalo, directeur exécutif de la banque d'investissement publique française Bpifrance et administrateur indépendant au conseil d'administration d'EssilorLuxottica, a déclaré que ce chiffre pourrait augmenter.

"Il s'agit d'au moins 3 %", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était possible que ce chiffre atteigne 5 %, bien qu'il se situe probablement dans la partie inférieure de cette fourchette. Il a ajouté que "rien ne les empêche de continuer à augmenter (leur participation)".

Meta n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. EssilorLuxottica n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Gonzalo a ajouté que Meta ne cherchait pas actuellement à obtenir un siège au conseil d'administration.

"Ils ne sont pas représentés au conseil d'administration et n'ont pas demandé à l'être", a-t-il déclaré.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
287,4000 EUR Euronext Paris -5,21%
META PLATFORMS
667,0300 USD NASDAQ -0,95%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de Google à Mountain View. (Crédit: / Adobe Stock)
    La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust sur Google
    information fournie par Zonebourse 09.12.2025 13:02 

    La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust officielle afin de déterminer si Google a enfreint les règles de concurrence de l'UE en utilisant le contenu des éditeurs web, ainsi que le contenu téléchargé sur la plateforme de partage de vidéos en ligne ... Lire la suite

  • Louis Sarkozy à Paris le 25 septembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Louis Sarkozy veut faire sa révolution à Menton, le RN aussi
    information fournie par AFP 09.12.2025 13:01 

    À Menton, Louis Sarkozy, le plus jeune fils de l'ancien président, est parti à 28 ans à la conquête d'une ville à la mentalité insulaire, marquée par les scandales et où le Rassemblement National fait figure de favori. Bien sûr, son nom de famille ouvre bien des ... Lire la suite

  • Bertrand Cordier, principal chercheur français pour le projet franco-chinois SVOM (moniteur astronomique spatial d'objets variables), destiné à repérer des "sursauts gamma", ici le 21 juin 2024 lors d'une conférence de presse à Xichang, en Chine ( AFP / ADEK BERRY )
    Détection d'un puissant signal cosmique vieux de 13 milliards d'années
    information fournie par AFP 09.12.2025 12:47 

    C'est un puissant flash venu du fond de l'Univers qui nous renseigne sur son histoire: le satellite franco-chinois SVOM a capté en mars dernier un rare "sursaut gamma" lié à l'effondrement d'une étoile massive il y a quelque 13 milliards d'années. "C'est excessivement ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu le 5 décembre 2025 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / Ian LANGSDON )
    Vote crucial pour le budget de la Sécu et pour Lecornu
    information fournie par AFP 09.12.2025 12:38 

    Chaque vote comptera et tous les calculs pointent vers un scrutin extrêmement serré. Sébastien Lecornu espère faire adopter mardi en fin de journée le projet de budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale, étape-clé de sa stratégie privilégiant le dialogue ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank