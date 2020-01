Le digital, une priorité pour près de 70% des sociétés de gestion, selon KPMG

(NEWSManagers.com) - Plus des deux tiers des gestionnaires d' actifs (69%) envisagent d' accroître leurs investissements dans le digital de 10% ou plus au cours des douze prochains mois, selon une étude publiée fin décembre par KPMG (*). Un sur cinq souhaitent maintenir leur niveau de dépenses tandis que seulement 1% prévoient de réduire leurs investissements de 10% ou plus.

Les sociétés de gestion vont concentrer leurs efforts sur le front office avec un accent particulier sur le marketing, les ventes et la distribution (35%) ainsi que dans les activités d' investissement (32%). On compte en outre 22% de dirigeants qui vont privilégier la digitalisation des fonctions de contrôle et de support.

KPMG relève que les sociétés dont les actifs sous gestion s' élèvent à 50 milliards de dollars ou plus concentrent leurs efforts sur le marketing, les ventes et la distribution, alors que les sociétés plus petites s' intéressent en priorité aux opérations d' investissement dans le middle office. Paradoxe, les sociétés de gestion estiment aussi que la digitalisation apporte peu de valeur au front office dans les domaines du marketing, des ventes et de la distribution alors qu' on l' a vu, elles sont plus d' un tiers à vouloir concentrer leurs efforts dans lesdits domaines.

L' étude KPMG montre aussi que plus de la moitié des sociétés de gestion (52%) utilisent des ressources internes et des fournisseurs externes alors que seulement 16% d' entre elles s' appuient uniquement sur des ressources internes. Les sociétés de gestion externalisant à 100% à plusieurs fournisseurs externes ou à un seul fournisseur externe sont respectivement 9% et 4%.

Dans l' organigramme des sociétés de gestion, la fonction de chief digital officer n' est pas très courante, seulement 21% d' entre elles ayant créé une telle fonction. Un pourcentage nettement inférieur au pourcentage de sociétés satisfaites du retour sur investissement de leurs efforts en matière de digitalisation. Preuve, selon KPMG, que la fonction est beaucoup moins importante que l' engagement des directions des sociétés de gestion affichant une stratégie digitale claire avec une large compréhension des bénéfices et résultats attendus.

(*) KPMG International a interrogé 72 dirigeants de sociétés de gestion dans plus d' une vingtaine de pays. Environ 40% des participants travaillent dans des sociétés gérant plus de 50 milliards de dollars